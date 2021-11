Irlanda del Nord-Italia: quando e dove vedere la gara decisiva della Nazionale. Le probabili formazioni

Programmi TV

L'Italia prova a strappare il biglietto per i Mondiali di Calcio di Qatar 2022 e tenta il tutto per tutto nella gara Irlanda del Nord-Italia. Leggi le probabili formazioni e dove andrà in onda la partita.

Dopo il passo falso fatto nella gara contro la Svizzera, l’Italia non può più sbagliare e si appresta ad affrontare questa sera la gara decisiva in vista delle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio di Qatar 2022. Il teatro della gara sarà il Windsor Park di Belfast dove l’Irlanda del Nord aspetta una Italia rimaneggiata ma comunque vogliosa di vincere e strappare il biglietto per il Qatar. I ragazzi del mister Roberto Mancini saranno impegnati a partire dalle ore 20:45 con i telespettatori pronti sia a fare il tifo per i Campioni d’Europa che a controllare l’altra gara del girone, quella tra Svizzera-Bulgaria che sancirà il nostro destino.

Scopri quando e dove andrà in onda Irlanda del Nord-Italia e leggi le probabili formazioni.

Irlanda del Nord-Italia: dove vedere la gara in televisione

Questa sera alle ore 20:45 in diretta dallo stadio Windsor Park di Belfast va in scena la gara decisiva di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 che vedrà gli Azzurri campioni d’Europa messi di fronte ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord.

La delicatissima partita Irlanda del Nord-Italia, che svelerà il nostro destino in quanto a possibilità di partecipare ai prossimi Mondiali, sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai1 a partire da pochi minuti prima del fischio d’inizio delle ore 20:45 e sarà visibile ovviamente anche sulla piattaforma di streaming Raiplay.

Irlanda del Nord-Italia: le probabili formazioni e le ultime news in vista della partita

Quella che attende il nostro Commissario Tecnico Roberto Mancini ed i ragazzi da lui allenati è di certo la partita più importante dell’anno, forse anche al pari della finale dell’Europeo contro l’Inghilterra.

L’occasione che mette di fronte la nostra Nazionale di Calcio a quella dell’Irlanda del Nord è la partita che sancirà se gli Azzurri andranno o meno al prossimo Mondiale in Qatar che si terrà a dicembre 2022.

Nei giorni precedenti alla gara l’allenatore campione d’Europa ha dovuto far fronte ad una assenza forzata dopo l’altra che, ai già assenti Giorgio Chiellini, Ciro Immobile e Marco Verratti, ha visto aggiungersi anche Calabria, Bastoni e Sirigu. Una gara delicata e decisiva che i ragazzi dovranno affrontare in maniera rimaneggiata ma saranno ugualmente vogliosi di vincere.

Ecco le probabili scelte degli allenatori nelle probabili formazioni di Irlanda del Nord-Italia a qualche ora dal calcio d’inizio della partita:

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J.

Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Chiesa, Insigne.