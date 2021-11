Le Iene – Speciale: L’omicidio di Serena Mollicone, un mistero lungo vent’anni. Le anticipazioni

Programmi TV

Sarà un appuntamento speciale quello di lunedì 15 novembre 2021 con Le Iene. La trasmissione d’inchiesta, dopo il consolidato doppio appuntamento settimanale ormai diventato una piacevole abitudine, si prende anche la prima serata del lunedì di Italia1 per trattare un caso spinoso a 20 anni dal suo compimento. La puntata speciale tratterà infatti il caso di Serena Mollicone, noto come l’omicidio di Arce, verificatosi a giugno del 2001 quando la ragazza appena diciottenne venne ritrovata morta dopo la sua sparizione. A venti anni di distanza Le Iene continuano a chiedersi quale sia la verità e come mai responsabili non sia stati ancora condannati.

Appuntamento alle ore 21:20 di lunedì 15 novembre 2021.

Le Iene trattano l’omicidio di Serena Mollicone: quando va in onda

Nella prima serata di lunedì 15 novembre 2021 Le Iene tornano ad occuparsi di una caso irrisolto ampiamente trattato in passato ma che ancora non trova soluzione a oltre vent’anni dall’oscura vicenda. Lo speciale dal titolo L’omicidio di Serena Mollicone, un mistero lungo vent’anni va infatti in onda a partire dalle ore 21:20 di lunedì quando la trasmissione tornerà a trattare questo caso che risulta essere un ancora irrisolto.

Serena Mollicone: il caso a Le Iene

A presentare l’appuntamento ci sarà Veronica Ruggeri, apprezzata iena da ormai svariati anni divisa tra i reportage sul territorio e la conduzione. La puntata speciale che proverà a fare luce sul caso viene così presentata attraverso l’account ufficiale della trasmissione su Instagram: “Serena Mollicone, 18 anni viene ritrovata in un bosco con piedi e mani legate. Si parla di omissione, depistaggi, droga, carabinieri, camorra, sette sataniche, indagini vere e piste false che si mescolerebbero… ma quale è la verità?”.

Durante l’appuntamento non mancheranno servizi ed interviste per indagare i diversi punti oscuri della vicenda che proprio in questo periodo sta anche affrontando un processo che cerca una volta per tutte di dare un volto a chi ha commesso l’omicidio e , una volta per tutte, anche un perché.

Guarda il video: