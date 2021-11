L’ex fidanzata di Tomaso Trussardi lo accusa di averla “usata, calpestata”: lo sfogo di Anna Munafò

Gossip

Tomaso Trussardi è un famoso imprenditore italiano, figlio di Nicola Trussardi, il fondatore dell’omonima casa di moda. La sua vita privata è sotto i riflettori da quando nel 2014 ha sposato Michelle Hunziker. Prima di lei, però, il giovane imprenditore ha avuto una storia con Anna Munafò, una tronista di Uomini e Donne. Nel 2013, prima del matrimonio di lui, Munafò gli scrisse una lettera pubblicata.

Tomaso Trussardi e la storia con Anna Munafò

Tomaso Trussardi e Anna Munafò si conobbero nel 2005, ma già nel 2006 la relazione finì senza apparenti spiegazioni pubbliche.

Nel 2013 però Anna Munafò decise di raccontare la sua versione e di scrivere una lettera al suo ex che venne poi pubblicata dal settimanale DiPiù e riportata online da FanPage.it. La lettera iniziava così “Il mio futuro marito non merita che la sua futura moglie gli nasconda le sofferenze che ha vissuto nel passato. Voglio liberarmi di un peso che mi porto addosso dal momento in cui ci siamo conosciuti”.

La lettera continuava poi con un pensiero nei confronti di Michelle Hunziker. “Alla tua attuale fidanzata– chiedeva infatti Anna a Tomaso- hai mai parlato di quel giorno?”.

“Tutto ebbe inizio nel 2005, quando partecipai a Miss Italia. Arrivai seconda e conquistai la fascia di Miss Miluna” continuava l’ex tronista parlando del loro incontro. “Pochi giorni dopo, la società che tutt’ora organizza il concorso ricevette una chiamata, all’altro capo del filo c’eri tu– scriveva– dicevi di volermi tra le modelle della tua casa di moda. Ci incontrammo a Milano, poco dopo mi chiamasti, e io, nel vedere quel numero pensai subito di avercela fatta”.

Anna Munafò e le accuse a Tomaso Trussardi

La giovane Miss, apparentemente illusa, continuava: “Mi confessasti che il colloquio era stato tutto una messinscena, che avevi organizzato quell’appuntamento perché volevi conoscermi, per avere il mio numero di telefono”.

“Non mi era mai capitata una cosa del genere” scriveva ancora.” Mi sentii usata, calpestata. Mi arrabbiai moltissimo, soprattutto con me stessa e con la mia inesperienza. Hai mai pensato a come mi sono sentita? Fatti raccontare da Michelle come sono, come stanno, come vivono le donne che anche per cose di questo genere si rivolgono alla sua associazione” tuonava poi furiosa.

Secondo Anna Munafò, il giovane imprenditore continuò per molto tempo a corteggiarla. “Nessuno era mai stato così generoso con me. Malgrado la rabbia, fui lusingata dal tuo corteggiamento così insistente” ammetteva infatti la Miss al settimanale. “In diretta allo Zecchino d’Oro di Bologna all’improvviso arrivasti in studio. Durante la diretta della trasmissione, con Pippo Baudo ospite al centro dello studio, ti presentasti con un mazzo di fiori in pugno” raccontava poi ancora. “Rimanesti con me per altri due giorni. Pensando a quel tuo gesto, riuscii a dimenticare il modo in cui mi avevi agganciato.

Continuammo a vederci anche nel 2006, a Milano mi presentasti le tue sorelle” rivelava poi ancora Anna.

La loro relazione finì poi appena un anno dopo e a quanto pare l’imprenditore non fornì mai alcuna spiegazione alla modella.