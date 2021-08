Michelle Hunziker si gode l’estate in famiglia, velate dalle voci di una presunta crisi con il marito Tomaso Trussardi. Con ironia, è proprio lui a rispondere al gossip nelle Storie Instagram insieme alla conduttrice e dà la colpa a Odino, il levriero della coppia, la cui razza è anche il simbolo della maison di moda. Michelle Hunziker concede del tempo anche alle domande dei fan, e spiega il profondo legame con Tomaso Trussardi, che si prende cura delle due figlie, Sole e Celeste, quando la mamma è impegnata con il lavoro.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, innamorati e ironici: la risposta alla “crisi”

Ai rumors che li volevano in crisi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi rispondo via Instagram, con delle Storie che dissipano ogni dubbio.

“Quindi siamo in crisi e non me l’hai detto“, chiede per scherzo l’imprenditore a capo del marchio Trussardi. “Adesso lo sai, vedi c’è scritto qua, su questo giornale“, risponde seria la conduttrice e la “colpa” viene data a Odino, il cucciolo di levriero della famiglia.

Poi, la nuova copertina con il pericolo di crisi scongiurato: “Per fortuna la crisi dura poco“, commenta ironico Tomaso Trussardi, “Meno male, abbiamo avuto questi 2 secondo di crisi“.

Anche Michelle Hunziker scherza sull’avvicendarsi del gossip: “Sai cosa, io cambio idea velocemente, è da un minuto all’altro“.

Michelle Hunziker: il rapporto con il gossip

La showgirl replica anche a chi le chiede se le continue voci sulla sua relazione le diano fastidio: “No, sono abituata, sono tanti anni… Sono incinta da 16 anni, ogni estate sono in crisi: fa parte del gioco, non mi dà per niente fastidio“.

Michelle dichiara anche di non essersi mai aspettata tutto il successo raggiunto: “Vivevo in un piccolo paesino in Svizzera, aprivo le finestre e vedevo le vacchine. Avevo una vita molto, molto semplice“.

Addirittura, il suo sogno era fare l’interprete alla NASA, svela.

Storia Instagram di Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi tutto per le figlie quando Michelle Hunziker lavora

La conduttrice decide anche di rispondere ad alcune domande dei follower, e tra questi c’è anche chi chiede chi si occupa delle figlie quando lei è impegnata con il lavoro. “Chi ci pensa a voi quando la mamma non c’è e lavora?“, chiede alle figlie Sole e Celeste, 7 e 6 anni. “Il papà“, rispondono prontamente le due bimbe, mentre Tomaso Trussardi commenta: “Meno male!“.

Con l’imprenditore, svela, è stato colpo di fulmine, e la coppia è convolata a nozze nel 2014.

Da allora, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno messo in piedi questa splendida famiglia allargata, che per il momento si gode le vacanze tra la Svizzera e qualche giorno al mare insieme agli amici.

Approfondisci:

Tomaso Trussardi compie gli anni: la dolce sorpresa della moglie Michelle Hunziker

Michelle Hunziker parla dei ricatti sessuali subiti e rivela di essere stata inseguita da un uomo fino a casa