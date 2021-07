Sono vere e proprie uragani di energia a lavoro, e a quanto pare anche in vacanza non trovano riposo. Michelle Hunziker e Ilary Blasi si sono trovate a passare una giornata insieme in barca all’isola di Mortorio, in Sardegna, dove più che il relax non è mancato il divertimento. Le due conduttrici Mediaset si sono cimentate in una gara di tuffi insieme a Nicola Savino e non poteva mancare il commento impietoso di Francesco Totti, giudice d’eccezione.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi: relax e tuffi in Sardegna

Gita di gruppo per Michelle Hunziker, Ilary Blasi con Francesco Totti, Nicola Savino e Graziella Lopedota, agente dello spettacolo.

Una giornata in barca nella bellissima cornice sarda che i vip hanno decisamente reso più movimentata. “Finalmente insiemeeeeee!!! Gruppo giusto nel posto giusto!!!! Un bacio da tutti noi!“, commenta su Instagram Michelle Hunziker, mostrando una foto insieme.

Tra una tintarella e l’altra c’è stato anche il tempo per una gara di tuffi, con le conduttrici che si sono cimentate sotto la supervisione di Nicola Savino. Inizialmente c’era un po’ di titubanza e Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono state sollecitate da una “telecronaca d’eccezione“, quella dell’ex capitano della Roma.

“Prima le vecchie!“, ha urlato Francesco Totti a Nicola Savino, commentando ironicamente la performance della moglie e della signora Trussardi, che ha definito scherzosamente “Mimì e Cocò“. E mentre Savino assegna un bel “10” al tuffo delle conduttrici, Totti propende per uno spietato “4”.

Tra lavoro e divertimento, l’incontro tra le super conduttrici

Ilary Blasi e Michelle Hunziker si sono incontrate in Sardegna per motivi diversi. Mentre la conduttrice de L’Isola dei Famosi è in vacanza insieme a Francesco Totti e famiglia, con cui recentemente ha festeggiato un tenerissimo anniversario, Michelle Hunziker è invece sull’isola per uno shooting fotografico.

Le due conduttrici non si sono fatte mancare cene insieme e dirette Instagram, con cui hanno mostrato ai fan il bel rapporto che le unisce oltre la vita professionale.

