Franceso Totti e Ilary Blasi condividono sui social la vacanza a Mosca con la famiglia. Presenti due dei figli dell’ex bandiera della Roma e della showgirl, Christian e Isabel.

Francesco Totti e Ilary Blasi turisti a Mosca

Francesco Totti e Ilary Blasi, come si evince dai loro profili social, sono a Mosca. Un viaggio che per lo storico capitano della Roma doveva essere di lavoro, è diventato un’esperienza per tutta la famiglia. Francesco Totti si è diretto a Mosca, il 14 giugno, come ambassador della Ifda- Italian Fashion and Design Accademy per dare il via ad una collaborazione con la città di Mosca per lo sport, il turismo e la cultura.

Dopo questo primo viaggio, Francesco Totti ha deciso di tornare in Russia accompagnato dalla moglie, Ilary Blasi e i due figli, Christian e Isabel. All’appello, manca la secondogenita, Chanel.

Francesco Totti e Ilary Blasi, le foto da Mosca

Non sono mancate, in questi giorni, le foto direttamene da Mosca di Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano giallorosso e la conduttrice hanno, infatti, voluto condividere con i propri followers il viaggio della famiglia Totti. Sembra proprio, infatti, che la bandiera della Roma si stia godendo la vacanza alla scoperta delle bellezze della città russa, una delle gioie di non essere più un calciatore in attività.

Uno degli scatti più belli è quello pubblicato dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi che la ritrae davanti ad uno degli sfondi più belli di Mosca.

Francesco Totti e Ilary Blasi, 16 anni d’amore

Francesco Totti e Ilary Blasi, poco prima di partire per il viaggio a Mosca, hanno festeggiato un anniversario importante. L’ex capitano della Roma e la showgirl hanno, infatti, celebrato il 16esimo anno di matrimonio. Francesco Totti e Ilary Blasi sono una coppia, però, da 20 anni. È rimasta nel cuore di tutti la dedica del capitano giallorosso durante il derby del 10 marzo 2002 per Ilary Blasi.

Al momento del gol decisivo, Francesco Totti ha alzato la maglia della Roma, scoprendo la maglietta con su scritto “Sei unica”. Da allora, la coppia non si è mai lasciata. Dal matrimonio, nel 2005, sono nati Christian, Chanel e Isabel. Sui social è proprio il capitano giallorosso a ricordare il traguardo raggiunto, scrivendo “16 anni di noi”.