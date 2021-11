Mara Venier fa gli auguri a Giucas Casella telefonando al Grande Fratello Vip: grande sorpresa in diretta

Grande Fratello

Grande sorpresa nella diretta del GF Vip: in collegamento telefonico interviene Mara Venier per fare gli auguri di compleanno a Giucas Casella. Le parole della conduttrice

Giucas Casella riceve una bellissima sorpresa di compleanno al Grande Fratello Vip. L’illusionista oggi spegne 72 candeline e, per l’occasione, arriva nella puntata di questa sera una telefonata in diretta. Ad aver pensato a lui è la grande amica Mara Venier che, in collegamento telefonico con il reality, fa gli auguri di compleanno a Giucas e saluta Katia Ricciarelli.

Giucas Casella e la telefonata di Mara Venier: grande sorpresa in diretta

Giucas Casella festeggia oggi il suo 72° compleanno e al Grande Fratello Vip sono numerose le sorprese che gli spettano.

Oltre a un’emozionante incontro con il figlio James, per lui totalmente inaspettato, l’illusionista e tutta la Casa ricevono anche una clamorosa telefonata in diretta. A contattare il Grande Fratello Vip è Mara Venier, grande amica di Giucas, che ha voluto fargli gli auguri di compleanno in collegamento telefonico.

“Tutto bene, ti penso molto in questi giorni Giucas, tanti auguri. Abbiamo fatto tanti compleanni insieme” le parole della conduttrice Rai per l’illusionista. La ‘zia Mara’, stuzzicata da Alfonso Signorini dopo la dichiarazione scottante di Giucas Casella su Sabrina Ferilli, parla anche dei tanti flirt del passato dell’illusionista.

E rivela, ironica: “No, con me non ci ha mai provato e non so perché. Ti dirò che comincio anche ad infastidirmi di questa cosa. Come si dice a Roma, lui ‘ndo coje coje’. Ci sono da dire molte cose su di lui, come alcuni suoi viaggi all’estero. Come a Parigi… Poi in Grecia...”.

Mara Venier e il messaggio a Giucas Casella e Katia Ricciarelli

Mara Venier ha però voluto parlare personalmente anche con Katia Ricciarelli, sua grande amica e concorrente del reality.

Il messaggio della conduttrice alla cantante lirica: “Katia vai avanti, hai visto i miei consigli? Ti vedo felice Katia, ti vedo serena. Mi manchi anche tu“. E promette ad Alfonso Signorini che, laddove dalla Rai arrivasse la concessione, potrebbe fare una sorpresa ai Vipponi in una delle prossime puntate: “Se in Rai mi danno il permesso, vengo“.

Prima di concludere il sorprendente collegamento telefonico, Mara Venier saluta per un’ultima volta Giucas Casella e gli fa una promessa: “Giucas, quando esci facciamo la festa del tuo compleanno“.