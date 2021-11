Oroscopo Paolo Fox Ariete domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Ariete! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Ariete, in questa giornata di martedì sembrate poter contare su di un’ottima Luna favorevole che vi aiuterà a risolvere una qualche, piccola, crisi che da giorni vi segue!

L’amore sembra finalmente poter allietare voi amici single con qualche nuova, concreta, opportunità, da sfruttare ovviamente! Il lavoro invece procede tra novità vicine e piccoli contrasti con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 16 novembre: amore

Bene, insomma, per quanto riguarda la vostra giornata amorosa di martedì!

In particolare, con quella ottima Luna, dovreste essere decisamente diplomatici, riuscendo magari a mettere la parola fine a qualche problema che avete incontrato! Sarete voi amici single dell’Ariete, però, a godere della giornata amorosa migliore, con qualche concreta opportunità per voi!

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 16 novembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, la giornata che dovrebbe aprirsi al vostro cospetto in questo martedì, carissimi Ariete, sembra essere colpita da un qualche piccolo contrasto con un collega. Sempre forti di quella nuova vena diplomatica, non incontrerete problemi nel cercare di risolverlo!

Nuovi progetti in vista nei prossimi giorni!

La settimana che vi attende, cari Ariete

Numerose opposizioni astrali sembrano aver rovinato la vostra scorsa settimana, carissimi amici nati sotto il segno dell’Ariete, ed in questa sarà importante che siate cauti. Tendete a correre per arrivare il prima possibile ai vostri obiettivi, e questo funziona la maggior parte delle volte, ma alcuni risultati richiedono molta molta pazienza.

