Oroscopo Paolo Fox settimana dal 15 al 21 novembre: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 15 al 21 novembre

Oroscopo per la settimana dal 15 al 21 novembre per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Numerose opposizioni astrali sembrano aver rovinato la vostra scorsa settimana, carissimi amici nati sotto il segno dell’Ariete, ed in questa sarà importante che siate cauti. Tendete a correre per arrivare il prima possibile ai vostri obiettivi, e questo funziona la maggior parte delle volte, ma alcuni risultati richiedono molta molta pazienza.

Oroscopo Toro

Amici del Toro, secondo le letture degli astri settimanali fatte da Paolo Fox, numerosi cambiamenti, più o meno marcati, stanno interessando la vostra vita e questo vi disorienta leggermente. Mercoledì e giovedì saranno delle ottime giornate per il lavoro, ma fino a quel momento la stanchezza sarà veramente molta, siate cauti.

Oroscopo Gemelli

La settimana che si aprirà per voi, carissimi nati sotto i Gemelli, sembra volervi spingere leggermente avanti rispetto ad alcune situazioni che ormai da tempo avete in ballo, forse lavorative o forse amorose!

Comunque, è un periodo importante per risolvere qualche fastidio del passato. Ottimo il fine settimana, attendetelo impazienti!

Oroscopo Cancro

Questa vostra nuova settimana, cari amici del Cancro, sembra aprirsi con una fastidiosa e faticosa opposizione di Venere. È importante che vi concentriate con molta attenzione sui progetti che avete in ballo, iniziandone anche alcuni nuovi e che vi accompagneranno per parecchio tempo.

Mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori della settimana.

Oroscopo Leone

Occhio, amici del Leone, perché questa vostra settimana sarà decisamente conflittuale, specialmente se parlassimo dei vari rapporti che costellano il vostro cuore. Le varie novità che avete iniziato in questo periodo sembrano causarvi alcuni fastidi, ma non dateci troppo peso e provate ad andare avanti. Da metà settimana tutto migliora!

Oroscopo Vergine

Voi della Vergine sembrate essere tra i segni più favoriti e fortunati di questa settimana, almeno secondo le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox!

Dovreste godere di un grandissimo numero di energie, unite anche ad una forza unica che vi permetteranno di brillare veramente, soprattutto giovedì e venerdì, dopo un inizio forse un po’ lento.

Oroscopo Bilancia

Carissimi amici della Bilancia, la settimana che sta per aprirsi al vostro cospetto sembra essere piuttosto negativa. La carica utile ad ottenere qualcosa sembra mancarvi, così come anche le energie. In amore, un chiarimento sarà necessario, Venere è opposta e particolarmente fastidiosa, state attenti.

Il fine settimana sembra essere, però, ottimo e tranquillo!

Oroscopo Scorpione

La settimana che Paolo Fox sembra aver letto nel vostro immediato futuro, carissimi amici nati sotto il segno dello Scorpione, sembra essere veramente ottima! In particolare, potrete contare su di un ottimo aumento della saggezza, particolarmente utile per svoltare il vostro lavoro! Il fine settimana, inoltre, sembra essere ricco di soddisfazioni!

Oroscopo Sagittario

Amici del Sagittario, la vostra settimana sembra essere veramente ottima e gratificante, e tutto sembra andare per il verso giusto! Giovedì forse le cose potrebbero rallentare leggermente, ma senza che dobbiate affrontarne alcuna conseguenza! In amore tutto va benissimo, con una nuova emotività pronta a migliore le cose con la vostra dolce metà!

Oroscopo Capricorno

Cari amici del Capricorno, questa vostra nuova settimana sembra essere all’insegna della forza, ma anche della vivacità creativa che vi permetteranno di fare grandissime cose sul lavoro! Forse, però, questo vi farà apparire leggermente assenti agli occhi del partner, complice anche Venere opposta che vi infastidisce, ma nulla di grave!

Oroscopo Acquario

Attenti ai particolari come siete voi amici dell’Acquario, nel corso di questa settimana potreste riuscire a trovare una qualche soluzione efficiente! State solamente attenti alle giornate di mercoledì o giovedì, mentre da venerdì tutto dovrebbe migliorare nuovamente! Siete animati da una buonissima grinta, sfruttatela!

Oroscopo Pesci

Occhio alla Luna in questa vostra settimana, cari Pesci, perché, seppur sembri volervi lasciare tranquilli fino al fine settimana, da venerdì vi porterà un po’ indietro rispetto ai passi avanti fatti nelle ultime settimane. Nuovamente vi spingerà a pensare al passato, riaccendendo qualche fastidio superato con non poche difficoltà.

