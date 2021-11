Oroscopo Paolo Fox Gemelli oggi 20 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 20 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Il vostro fine settimana, carissimi amici dei Gemelli, sembra attraversato da una piacevolissima Luna che vi permetterà quasi sicuramente di raggiungere un buonissimo risultato che da tempo inseguite!

Occhio solamente a non prendere decisioni di petto, specialmente sul lavoro, mentre se l’amore richiedesse qualche attenzione in più, allora cercate di dargliela!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 20 novembre: amore

Nel corso di questo fine settimana, ma soprattutto nella giornata di sabato, amici dei Gemelli impegnati stabilmente, sembra che dobbiate dare qualche attenzione in più al partner, oppure comunque in generale alla sfera amorosa.

Cercate di farlo, potrebbe essere piuttosto importante per risolvere una qualche questione di vecchia data.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 20 novembre: lavoro

La sfera lavorativa, invece, sembra essere quasi interamente sostenuta dall’ottima Luna che vi illumina da sabato, carissimi Gemelli! Grazie al luminare notturno dovreste sentirvi attivi ed energici, spronati a dare veramente il massimo e, quasi senza fatica, potreste giungere ad un buon traguardo!

Insomma, potete impegnarvi e fare ottime cose!

Le previsioni per la settimana dei Gemelli

Diverse situazioni che avevate in ballo, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli, sembrano aver fatto diversi passi avanti, più o meno positivi ed importanti, nel corso della settimana che giunge al suo termine! La possibilità di risolvere alcune incomprensioni del passato vi è stata data, ed ora forse potreste avvertire un nuovo, piacevole, clima nella vostra vita!

