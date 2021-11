Oroscopo Paolo Fox Cancro oggi 20 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 20 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questo sembra essere una sorta di fine settimana decisivo, ed in alcuni casi anche probabilmente risolutivo, carissimi amici del Cancro. Venere continua ad essere fastidiosa anche sabato, rendendo l’amore leggermente agitato, ma potreste anche approfittarne per capire cosa veramente vogliate dal futuro.

Anche sul lavoro i piani per il futuro diventano importanti!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 20 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 20 novembre: amore

La giornata amorosa che vi attende in questo sabato, insomma, non sembra essere particolarmente solare, ma magari per alcuni di voi carissimi Cancro potrebbe anche essere un momento decisivo.

Infatti, potreste trovarvi a pensare come risolvere la situazione, spingendovi verso un futuro che potrebbe essere decisamente migliore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 20 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, similmente, sembra che nel fine settimana potreste trovarvi a pianificare un pochino il vostro ottimo futuro! Potrebbe essere, infatti, il momento migliore per capire se continuare a seguire un qualche progetto, iniziarne uno nuovo, oppure cambiare completamente professione.

Occhio alle decisioni.

Le previsioni per la settimana del Cancro

La settimana che si sta chiudendo per voi amici nati sotto il segno del Cancro, sembra essere stata leggermente travagliata, almeno dal punto di vista della vita amorosa, con una Venere veramente molto fastidiosa. Secondo le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox, però, da mercoledì le cose dovrebbero essere migliorate leggermente!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni