Oroscopo Paolo Fox Capricorno oggi 20 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 20 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Capricorno! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Nel corso di questo fine settimana, carissimi Capricorno, sembrate potervi dedicare completamente all’amore e al recupero, dopo cinque giornate nelle quali avete forse trascurato un pochino il partner per pensare soprattutto al lavoro.

Anche voi single sembrate avere ottime possibilità! Occhio solamente al lavoro, siete determinati ma anche leggermente stanchi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 20 novembre: amore

Le giornate amorose di sabato e domenica, insomma, sembrano poter essere piuttosto buone, soprattutto nel caso in cui dobbiate recuperare da questa ultima settimana!

Fate qualcosa di romantico ed emozionante con il partner, ignorando un po’ le altre questioni! Amici single del Capricorno, siete pieni di opportunità, sfruttatele!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 20 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, quella notevole carica che ha caratterizzato questa settimana non sembra avervi ancora completamente abbandonati, cari Capricorno! Certo, potreste forse riuscire a fare qualcosa di piuttosto buono, ma è anche opportuno che pensiate un pochino di più a voi stessi e alla vostra stabilità.

Le previsioni per la settimana del Capricorno

Una notevole ed importante forza, oltre che una grandissima creatività, hanno caratterizzato questa vostra ultima settimana, carissimi nati sotto il Capricorno! Il lavoro vi ha regalato delle ottime e gratificanti novità, oltre che qualche buon progresso, mentre in amore potreste forse essere sembrati leggermente distanti proprio a causa dell’eccessivo lavoro, almeno secondo Paolo Fox.

