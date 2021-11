Oroscopo Paolo Fox Bilancia oggi 20 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 20 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Bilancia, questo sembra essere un periodo particolarmente stressante per voi, interessato da diverse discussioni e da problemi più o meno marcati.

In questo fine settimana, specialmente domenica, è importante che cerchiate di riposarvi il più possibile e pensiate anche un po’ a cosa fare della vostra attuale relazione. Buono, invece, il lavoro con qualche ottima opportunità!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 20 novembre: amore

Dal punto di vista della sfera amorosa, questo fine settimana sembra essere ancora leggermente sottotono per voi, cari amici della Bilancia.

Una leggera instabilità potrebbe portarvi a pensare che sia meglio giungere ad una conclusione, e potreste non sbagliare, ma non fatevi unici decisori della sorte del rapporto, parlatene.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 20 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda queste due giornate lavorative, il destino sembra volervi ricompensare per non aver mai mollato, carissimi amici della Bilancia! Una ricompensa per i vostri grandi sforzi arriverà quasi certamente, ma ricordate che potrebbe anche non essere qualcosa di effettivamente tangibile, ma non per questo meno bello!

Le previsioni per la settimana della Bilancia

La settimana che Paolo Fox ha letto per voi, e che si sta apprestando a concludersi, carissimi Bilancia, sembra essere stata piuttosto negativa, con alcuni marcati fastidi che vi hanno colpiti. Le energie sono state poche, mentre anche la produttività non è stata massima. Forse anche l’amore vi ha leggermente infastiditi, ma potreste aver almeno risolto un vecchio problema.

