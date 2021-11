Oroscopo Paolo Fox Pesci oggi 20 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 20 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questo vostro fine settimana, carissimi Pesci, potrebbe forse mettervi in una qualche scomoda situazione con l’opposizione della Luna che pare essere veramente tediosa.

Quei problemi passati potrebbero forse rendervi leggermente pensierosi, magari tristi, ma voi cercate di non darci troppo peso. L’amore è buono e il partner potrebbe veramente aiutarvi in questo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 20 novembre: amore

Cercate, insomma, di curarvi un pochino del partner e della vostra relazione stabile in queste giornate di sabato e domenica, cari amici dei Pesci!

Se aveste attraversato una crisi, risolvetela, ma in caso contrario godetevi semplicemente quello che già avete, e cercate l’aiuto del partner per superare una qualche sfida o problema!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 20 novembre: lavoro

All’interno della vostra sfera lavorativa per questo fine settimana, carissimi amici dei Pesci, potreste forse riuscire a fare qualche piccolo passo avanti che da tempo desiderate! Non lasciatevi prendere dallo sconforto per quei problemi passati ed impegnatevi, mentre se aveste una richiesta da avanzare, allora fatelo, o poi vi converrà attendere fino a fine mese.

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Amici nati sotto il segno dei Pesci, la settimana che avete attraversato sembra essere stata piuttosto positiva, o quantomeno priva di grandissimi problemi, fastidi o fallimenti. Il fine settimana, però, vi farà incappare, secondo le letture di Paolo Fox, nell’opposizione della Luna che riaccenderà nella vostra mente quei problemi passati che avete sepolto con molta fatica.

