Oroscopo Paolo Fox Leone oggi 20 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 20 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici nati sotto il Leone, questo vostro fine settimana sembra volervi donare una bellissima Luna nei vostri piani astrali, che sembra volervi donare veramente delle meravigliose sensazioni!

In generale, i rapporti sembrano procedere piuttosto bene, tornando ad essere sereni e tranquilli. Il lavoro, invece, interessato da qualche piccolo battibecco potrebbe infastidirvi leggermente.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 20 novembre: amore

La vostra giornata amorosa di sabato sembra poter essere piuttosto positiva, specialmente per voi amici del Leone impegnati stabilmente!

Le emozioni sono ottime e magari potreste organizzare qualcosa per domenica! Mentre, voi amici single forse in serata qualcosa lo troverete, ma dovete ovviamente uscire e divertirvi, magari con gli amici di sempre!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 20 novembre: lavoro

La sfera lavorativa, invece, ancora nervosa dalle ultime giornate, dove litigi e battibecchi potrebbero non essere mancati sul posto di lavoro, non sembra essere molto solare. Certo, problemi veri e propri non ce ne dovrebbero essere, ma in linea di massima neppure delle grandi, ottime, novità.

Datevi comunque da fare, la settimana prossima sarà migliore!

Le previsioni per la settimana del Leone

Questa vostra settimana, cari nati sotto il segno del Leone, sembra essere iniziata in maniera leggermente conflittuale per i vari rapporti che costellano il vostro cuore, almeno secondo le letture fatte da Paolo Fox. Alcune novità, come spesso capita, vi hanno un po’ scombussolati nell’ultimo periodo, ma ormai dovreste averle sufficientemente interiorizzate!

