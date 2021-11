Oroscopo Paolo Fox Sagittario oggi 20 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 20 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Sagittario, questa vostra ottima e gratificante settimana sembra concludersi con un fine settimana leggermente sottotono. Non preoccupatevi, perché non sembra attendervi nulla di troppo negativo, impegnativo o che possa veramente mettervi in difficoltà!

Con il partner potrebbe essere necessario un chiarimento, mentre il lavoro procede senza infamia e senza lode.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 20 novembre: amore

Il fine settimana che vi attende per la sfera amorosa sembra volervi spingere ad un qualche, importante, chiarimento con la vostra dolce metà, cari amici del Sagittario.

Forse, infatti, la avvertite un pochino distante, ma la causa potreste anche non essere voi, ma potreste rivelarvi fondamentali per aiutarla a trovare una soluzione!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 20 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, occhio a questo fine settimana un pochino rallentato, dove forse farvi carico di troppe cose potrebbe essere controproducente. Siate cauti e tranquilli, meglio non esagerare e, soprattutto, cercate di riposarvi anche un pochino.

Siete forti, ma tutti hanno bisogno di riposo e relax ogni tanto!

Le previsioni per la settimana del Sagittario

Le letture degli astri e dei loro transiti settimanali, fatte da Paolo Fox, sembravano lasciar presagire una settimana gratificante per voi, carissimi nati sotto il Sagittario! Tutto dovrebbe essere andato per il meglio, donandovi anche delle buone, seppur piccole, soddisfazioni qui e là! Da giovedì vi sentite un pochino stanchi, ma almeno nel frattempo l’amore dona delle ottime emozioni!

