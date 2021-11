Oroscopo Paolo Fox Ariete oggi 20 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 20 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Ariete! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici dell’Ariete, nel corso di questa giornata di sabato, ma anche nella domenica che sembra aprirsi per voi, dovreste avere una gran voglia di mettervi in gioco seriamente!

Il lavoro, però, per ora non è ancora esattamente ottimo, forse ancora attraversato da un leggero nervosismo che la settimana prossima dovrebbe risolversi! Occhio all’amore, se siete in crisi meglio provare a risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 20 novembre: amore

L’amore, insomma, non sembra potervi donare una buona tranquillità neppure nel corso di questo fine settimana, carissimi amici dell’Ariete impegnati.

Certo, nessun grosso problema o sfida è all’orizzonte, ma occorre che risolviate in maniera definitiva un qualche problema con il partner, magari a costo di un po’ di stress.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 20 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la sfera lavorativa, sia sabato che domenica potreste avvertire anche in questo campo quel leggero stress che la questione con il partner potrebbe causarvi. Anche qui, però, nessun grosso problema dovrebbe mettervi in situazioni scomode, purché stiate il più possibile attenti a non perdere la pazienza in nessuna occasione.

Le previsioni per la settimana dell’Ariete

La settimana che si appresta a concludersi, carissimi Ariete, non sembra essere stata certamente delle migliori per voi, specialmente a livello astrale. Secondo le letture fatte da Paolo Fox, però, se aveste affrontato tutte le situazioni con la giusta calma, allora forse non dovreste esservi messi in nessuna brutta situazione! Gli obiettivi si avvicinano man mano!

