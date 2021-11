Oroscopo Paolo Fox Acquario oggi 20 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 20 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Acquario, nel corso di queste due giornate di sabato e domenica sembrate essere illuminati da una meravigliosa Luna nei vostri piani astrali che vi permetterà di fare veramente delle grandi cose in amore!

Recuperate, se fosse necessario, e divertitevi con il partner! Il lavoro è buono, la grinta sembra decisamente essere alta, ma la giornata non presenta novità.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 20 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 20 novembre: amore

In amore, insomma, sembra essere arrivato decisamente il momento per recuperare la vostra relazione nel caso in cui abbiate attraversato dei battibecchi o dei litigi!

Godetevi il fine settimana e organizzate qualcosa per far capire al partner che ci tenete veramente! Single dell’Acquario, non state a casa perché la Luna sembra veramente volervi aiutare!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 20 novembre: lavoro

La sfera lavorativa, invece, cari amici dell’Acquario, non sembra volervi donare delle particolari opportunità in questo preciso momento, ma per fortuna neppure mettervi in alcuna scomoda situazione negativa! Voi, comunque, impegnatevi, ma senza sprecare troppe energie o senza buttare il vostro tempo libero per non ottenere nulla.

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Amici dell’Acquario, questa vostra settimana che giunge pian piano al suo termine sembra avervi permesso di trovare qualche ottima ed efficiente soluzione a dei problemi che da tempo vi seguivano! Secondo le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox, però, il fine settimana sembra essere ottimo, interessato anche da una notevole grinta aggiuntiva!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni