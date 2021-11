Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici della Bilancia, occhio a questa giornata amorosa di martedì, perché la contemporanea opposizione di Luna e Venere non sembra poter regalare nulla di buono.

Certo, non è detto neppure che vi troverete a fronteggiare chissà quale problema, ma comunque il clima generale nella coppia non sembra essere dei migliori. Il lavoro sembra recuperare terreno.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 16 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 novembre: amore

La giornata amorosa che vi attende in questa giornata di martedì, insomma, non sembra essere tra le migliori dell’ultimo periodo, a causa dell’opposizione di Luna e Venere.

Nulla di troppo grave, non partite prevenuti, cari Bilancia, sarà solo il clima generale della coppia a pagarne qualche conseguenza, ma basterà non litigare e tutto passerà a brevissimo!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 16 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, carissimi amici della Bilancia, in questa giornata di martedì sembra procedere tutto in maniera piuttosto buona e tranquilla! Ultimamente le difficoltà non sono mancate, mentre ora dovreste poter avvertire un buon clima sereno e produttivo, ma non puntate troppo in alto per ora, potreste finire per cadere.

La settimana che vi attende, cari Bilancia

Carissimi amici della Bilancia, la settimana che sta per aprirsi al vostro cospetto sembra essere piuttosto negativa. La carica utili ad ottenere qualcosa sembra mancarvi, così come anche le energie. In amore, un chiarimento sarà necessario, Venere è opposta e particolarmente fastidiosa, state attenti. Il fine settimana sembra essere, però, ottimo e tranquillo!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni