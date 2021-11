Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Cancro, questo non è un periodo esattamente meraviglioso per voi, fatto di dubbi, incertezze e confusioni. L’amore in particolare sembra essere fonte inesauribile di preoccupazioni, ma potrebbe aprirsi un piccolo spiraglio, non temete!

Mentre il lavoro sembra essere vicino ad una ripartenza, ma per ora siete ancora un po’ confusi su come agire.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 16 novembre: amore

La giornata amorosa che vi attende in questo martedì, insomma, non sembra ancora essere delle migliori, ma non per questo dovrebbe causarvi dei grandi fastidi!

Certo, tra voi e la dolce metà ultimamente è stato un continuo di alti e bassi, ma ora un piccolo barlume di speranza sembra aprirsi, cercate di stare alla larga dalle discussioni!

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 16 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa di martedì, sembra attendervi una qualche importante decisione che potrebbe condizionare il vostro futuro. Una piccola confusione, però, potrebbe ancora rendere complesso il vostro procedere, ma non preoccupatevi, tutto sembra star ripartendo, occorre solamente un pochino di pazienza.

La settimana che vi attende, cari Cancro

Questa vostra nuova settimana, cari amici del Cancro, sembra aprirsi con una fastidiosa e faticosa opposizione di Venere. È importante che vi concentriate con molta attenzione sui progetti che avete in ballo, iniziandone anche alcuni nuovi e che vi accompagneranno per parecchio tempo. Mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori della settimana.

