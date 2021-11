Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Capricorno! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

In questa giornata di martedì, cari amici del Capricorno, sembra che la Luna voglia causarvi qualche fastidio a livello sentimentale, ma non preoccupatevi e, soprattutto, non litigate, perché a breve Venere lascerà i vostri piani astrali e tutto migliorerà in maniera veramente drastica!

Troppe cose da fare in giornata, cercate di organizzarvi e darvi delle priorità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 16 novembre: amore

La giornata amorosa che vi attende, insomma, non sembra assolutamente essere delle migliori per voi, amici nati sotto il segno del Capricorno.

Seppur la Luna sia fastidiosa, tenete a mente che comunque non dovrebbe attendervi nessun grande, vero, problema! Basterà che non vi innervosiate per le piccole cose, ed evitiate di litigare!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 16 novembre: lavoro

Dal punto di vista della sfera lavorativa, invece, sembra necessario che pensiate bene e decidiate cosa fare in giornata, cari Capricorno. Avete moltissime cose da fare e neppure le idee sembrano scarseggiare, ma non riuscirete ad applicarle efficientemente.

Organizzatevi e occupatevi prioritariamente delle cose fondamentali.

La settimana che vi attende, cari Capricorno

Cari amici del Capricorno, questa vostra nuova settimana sembra essere all’insegna della forza, ma anche della vivacità creativa che vi permetteranno di fare grandissime cose sul lavoro! Forse, però, questo vi farà apparire leggermente assenti agli occhi del partner, complice anche Venere opposta che vi infastidisce, ma nulla di grave!

