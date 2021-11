Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa giornata di martedì, per voi carissimi amici dei Gemelli, sembra essere illuminata e sostenuta solamente da Giove, mentre dall’altra parte ad essere fastidiosa ci sarà la Luna.

In generale, il primo dovrebbe essere un considerevole aiuto per la sfera lavorativa, mente la seconda sembra voler portare qualche piccolo dubbio in merito alla vostra relazione.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 16 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 16 novembre: amore

La giornata amorosa di martedì, cari Gemelli, insomma, sembra essere resa leggermente impegnativa dalla fastidiosa Luna dissonante.

Potrebbe accendere, oppure farvi tornare alla mente, qualche dubbio che nutrite sulla relazione, spingendovi magari ad affrontarlo. Amici single, presto tornerete ad amare, ma non affrettate i tempi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 16 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la vostra giornata lavorativa di martedì, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli, la posizione di Giove sembra potervi essere di grande aiuto! Ultimamente sembrate aver affrontato un qualche calo economico, e questo ha ridotto la vostra produttività, ma ora le idee su cui potrete contare sembrano essere veramente molte, una migliore dell’altra!

La settimana che vi attende, cari Gemelli

La settimana che si aprirà per voi, carissimi nati sotto i Gemelli, sembra volervi spingere leggermente avanti rispetto ad alcune situazioni che ormai da tempo avete in ballo, forse lavorative o forse amorose! Comunque, è un periodo importante per risolvere qualche fastidio del passato. Ottimo il fine settimana, attendetelo impazienti!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni