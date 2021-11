Oroscopo Paolo Fox Leone domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata che si aprirà in questo martedì sembra ancora vedervi leggermente reduci dal fine settimana impegnativo che avete trascorso. Tuttavia, siete sempre dei combattenti che non si lasciano abbattere e, nonostante alcune opposizioni, andate avanti con grinta!

Ritrovate la voglia di amare, e non perdete le speranze per quel successo che inseguite!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 novembre: amore

La giornata amorosa di martedì, insomma, sembra potervi regalare delle buone opportunità!

Forse l’ultimo periodo non è stato proprio rose e fiori, carissimi Leone impegnati, ma ora una nuova voglia di aprirvi con il partner dovrebbe pervadervi! Fatevi trascinare, avvertirete subito anche una nuova, grandissima ed importante voglia di amare veramente!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 16 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che dovrebbe aprirsi per voi alle porte di questo martedì, cari Leone, la vostra grinta sembra essere veramente alle stelle! Tuttavia, nel frattempo le energie sembrano essere veramente poche, non permettendovi di brillare come vorreste.

Ma non perdete di vista l’obbiettivo, il successo è sempre più vicino!

La settimana che vi attende, cari Leone

Occhio, amici del Leone, perché questa vostra settimana sarà decisamente conflittuale, specialmente se parlassimo dei vari rapporti che costellano il vostro cuore. Le varie novità che avete iniziato in questo periodo sembrano causarvi alcuni fastidi, ma non dateci troppo peso e provate ad andare avanti. Da metà settimana tutto migliora!

