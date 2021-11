Oroscopo Paolo Fox Toro domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Toro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa settimana, ed in particolare questa giornata di martedì, sembrano essere all’insegna delle risoluzioni per voi amici del Toro! Non saranno semplici, e forse neppure indolori, ma è importante che vi riappropriate della vostra vita e che la conduciate dove volete!

Occhio a Mercurio, renderà il lavoro poco remunerativo e soddisfacente.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 16 novembre: amore

In questa giornata di martedì, amici del Toro, sembra possibile, finalmente, che riusciate a risolvere una qualche questione che da tempo interessa la vostra coppia stabile.

Certo, forse dovrete passare attraverso un piccolo litigio per riuscirci, ma basterà non perdere la calma e, nel caso sia ciò che volete, riuscirete a sistemare tutto, non preoccupatevi!

Oroscopo Paolo Fox Toro, 16 novembre: lavoro

Dal punto di vista, invece, della sfera lavorativa che vi attende per questa giornata di martedì, carissimi amici del Toro, sembra importante che stiate attenti all’opposizione di Mercurio. Nulla di grave, non preoccupatevi, ma le uscite potrebbero dimostrarsi maggiori delle entrate, causando una notevole ripercussione sul vostro umore.

La settimana che vi attende, cari Toro

Amici del Toro, secondo le letture degli astri settimanali fatte da Paolo Fox, numerosi cambiamenti, più o meno marcati, stanno interessando la vostra vita e questo vi disorienta leggermente. Mercoledì e giovedì saranno delle ottime giornate per il lavoro, ma fino a quel momento la stanchezza sarà veramente molta, siate cauti.

