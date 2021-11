Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 16 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 16 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Vergine! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

In questa giornata di martedì, finalmente, carissimi Vergine, la Luna lascerà il suo angolo negativo, liberando anche l’influsso che Venere vuole donarvi da giorni!

Ecco che, quindi, l’amore torna a regalare delle grandissime soddisfazioni, accentuando la vostra passionalità! Questa, inoltre, potrebbe tornarvi utile anche sul posto di lavoro, approfittatene!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 16 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 16 novembre: amore

Ottimo, insomma, l’amore in questa giornata di martedì, con una Venere in splendida forma e quasi al massimo della sua forza nei vostri piani astrali!

La passionalità cresce e i sentimenti tornano ad essere centrali nella vostra vita! È ora di aprirvi profondamente con il partner, mentre voi single magari aspettate ancora un paio di giorno che Venere si stabilizzi!

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 16 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la sfera lavorativa che dovrebbe attendervi in questa giornata di martedì, carissimi amici della Vergine, tutto sembra andare tranquillamente! Sfruttate quella nuova passionalità, che dovreste avvertire anche in questo campo, per dare vita ad alcune di quelle idee a lungo rimandate, iniziando qualche nuovo, entusiasmante, progetto!

La settimana che vi attende, cari Vergine

Voi della Vergine sembrate essere tra i segni più favoriti e fortunati di questa settimana, almeno secondo le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox! Dovreste godere di un grandissimo numero di energie, unite anche ad una forza unica che vi permetteranno di brillare veramente, soprattutto giovedì e venerdì, dopo un inizio forse un po’ lento.

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni