Tina Cipollari attacca Sara Zilli, dopo l’ennesimo rifiuto: “Prenditi questo contentino e vivi felice”

Uomini e Donne

Tina Cipollari non ha gradito il comportamento di Sara Zilli, che è uscita ancora una volta con Biagio Di Maro. L'opinionista ha avuto da ridire anche con il Cavaliere.

Tina Cipollari è stata protagonista anche della puntata del 15 novembre di Uomini e Donne. L’opinionista non ha condviso l’atteggiamento di Sara Zilli, dopo la sua ennesima uscita con Biagio Di Maro. La Dama ha acconsentito a vedere di nuovo il Cavaliere, dopo essere stata lasciata per ben due volte.

Ma dopo un bacio, in puntata, Biagio Di Maro ha chiuso di nuovo con Sara Zilli, che è stata attaccata da Tina Cipollari.

Tina Cipollari contro Sara Zilli dopo il nuovo “No” di Biagio Di Maro

Il 15 novembre, a Uomini e Donne, Biagio Di Maro ne ha combinata un’altra delle sue.

Il Cavaliere ha delle capacità veramente straordinarie nel trovare un modo di sedersi al centro dello studio. Stavolta, ha deciso di giocare con Sara Zilli, già vittima per bel due volte dei suoi giochi.

La storia ha del surreale. L’anno scorso Biagio Di Maro ha frequentato a lungo Sara Zilli. I due si erano spinti fino alla sfera fisica, ma il Cavaliere non aveva trovato il giusto feeling con la Dama e l’aveva lasciata. All’inizio dell’edizione 2021/2022 del dating show i due avevano ricominciato la conoscenza e, di nuovo, Biagio Di Maro aveva chiuso.

Ora per la terza volta, il Cavaliere ha convinto la Dama a uscire e l’ha lasciata ancora: “Ti voglio bene, ho riprovato, ho provato in tutte le maniere, ma non riesco ad andare oltre”. Una cosa veramente sconvolgente che ha fatto scattare la furia di Tina Cipollari, che ha attaccato Sara Zilli: “Prenditi questo contentino e vivi felice“.

Tina Cipollari se la prende con Sara Zilli, tutto lo studio contro Biagio Di Maro

Tina Cipollari ha fortemente attaccato Sara Zilli, che è uscita di nuovo con Biagio Di Maro: “Solo usata“. Ma l’opinionista ha detto la sua anche sul Cavaliere: “Una cosa premeditata… Mi fai pena… Era l’unica disponibile“.

Biagio Di Maro ne ha fatte tante ma stavolta l’ha fatta così grossa da attirare le critiche di tutto il parterre. Tra questi anche Ida Platano: “Ti sei presa gioco di una donna” e Isabella Ricci: “Buffone, bugiardo” .

Gianni Sperti non ha potuto non unirsi al coro di critiche: “Ti sei approfittato di una donna che prova sentimenti per te“. Stavolta Sara Zilli avrà capito la lezione?