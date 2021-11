Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 15 novembre a venerdì 19 novembre: la trama

Serie TV - Fiction

La longeva soap opera italiana torna a fare compagnia al pubblico di Rai3 con le sue nuove vicende tutta da gustare nel consueto appuntamento giornaliero nel preserale della rete pubblica. Un posto al sole torna a partire da oggi lunedì 15 novembre 2021, come sempre a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale. Le nuove puntate terranno compagnia ai telespettatori fino a venerdì 19 novembre mostrando lo sviluppo delle trame che metteranno al centro dell’attenzione il personaggio di Mattia, apparso sempre più pericoloso. Ecco cosa succederà nelle puntate di questa settimana al via oggi lunedì 15 novembre 2021 alle ore 20:45 su Rai3.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate dal 15 novembre fino al 19 novembre

Le vicende di Un posto al sole riprendono da quelle interrotte settimana scorsa, proponendo i nuovi sviluppi delle trame a partire da lunedì 15 novembre e che si concluderanno per questa settimana venerdì 19 novembre. Al centro degli sviluppi la figura di Mattia, sempre più precaria, e quella di Marina.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 15 novembre

Rossella e Riccardo, una volta messisi sulle tracce di Mattia, capiscono che il giovane può diventare un pericolo per chiunque e fanno di tutto per fermarlo.

Vittorio dovrà dare seguito alle parole del padre e rivedere il suo rapporto con Speranza mentre Marina scopre che Lara è tornata a casa.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 16 novembre

Marina sarà ancora una volta al centro delle attenzioni e delle provocazioni di Roberto, nonostante si stia battendo con tutte le sue forze per portare avanti il suo matrimonio che sembra ormai giunto al capolinea. Intanto un’altro amore cerca di trovare pace e distensione, quello tra Susanna e Niko, sempre più intenti a vivere pienamente il loro rapporto.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 17 novembre

Roberto cercherà con tutte le sue forze di manipolare Marina, anche spalleggiato da Lara che lo fomenta, senza però riuscire nel suo intento con la donna che sembra ferma sulle sue posizioni. Susanna finalmente riuscirà a mettere i piedi fuori dall’ospedale che l’ha ospitata per così tanto tempo dopo la sua aggressione. Michele proverà a tornare in radio ma dovrà fare i conti con un evento imprevisto.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 18 novembre

Chiara e suo padre hanno un brutto incidente d’auto e sono portati d’urgenza in ospedale con la donna che dovrà affrontare una delicata operazione d’urgenza mentre per il padre sembra non poterci essere nulla da fare. Silvia si sfoga con Guido sul fatto che crede che sua figlia Rossella possa non perdonarla mai per aver tradito suo padre. Intanto la piccola Irene si metterà in pericolo per via della sua gelosia, che le farà credere che i genitori la vogliano abbandonare.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 19 novembre

Irene viene trovata dopo il suo tentativo di fuga ma quello che sarà veramente in pericolo sarà suo padre Filippo, che sarà raggiunto da una notizia sconvolgente.

Nunzio farà ritorno a Napoli per stare vicino a Chiara mentre Niko non sarà tranquillo per la sua situazione nello studio.