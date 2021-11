Alex Belli incontra l’amico Mirko Gancitano al Grande Fratello Vip: il messaggio all’attore dopo la crisi

Grande Fratello

Alex Belli incontra il grande amico Mirko Gancitano al Grande Fratello Vip, dopo mesi di lontananza. All’attore vengono rivolte parole di coraggio e di sostegno dopo le ultime turbolenti puntate che hanno visto coinvolte Soleil Sorge e Delia Duran. Gancitano parla proprio del comportamento della moglie del suo amico, spiegandogli come ogni suo pensiero sia nato di testa sua, senza influenze esterne.

Alex Belli incontra Mirko Gancitano: il messaggio all’attore

Alex Belli e Mirko Gancitano di nuovo insieme, sorpresa speciale per l’attore al Grande Fratello Vip.

L’attore ritrova il grande amico dopo tanti mesi, venuto apposta a Cinecittà per incontrarlo e supportarlo. Sono state settimane difficili per il concorrente, complice la situazione intricata venutasi a creare con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran. Per questo Gancitano ha voluto correre in suo soccorso per infondergli supporto.

Nella stanza degli abbracci, i due amici si ritrovano e dall’ospite arrivano parole di ringraziamento ad Alex Belli: “Ci manchi tantissimo, mi manchi perché sei il mio fratellone.

Ti ringrazierò sempre per avermi aperto le porte di casa tua e per essermi stato vicino“. Gancitano, successivamente, affronta la questione spiegando: “Sono qui per un altro motivo, per tranquillizzarti. Cerca di stare più sereno, di smorzare questa situazione“.

Il messaggio ad Alex Belli: “Cerca di stare tranquillo“

Alex Belli spiega anche a Mirko Gancitano come il rapporto con Soleil sia una bellissima amicizia: “È uno dei reality più difficili e il fatto di creare amicizie o alleanze è normale. Io mi sono trovato bene con Davide e con Soleil, c’è tanta complicità con lei“. Il suo amico spiega come stia realmente Delia fuori dalla Casa, avendo avuto dei contatti con lei e sapendo quindi quale sia il reale pensiero della donna: “Siamo stati sempre vicini a Delia.

Delia in questo momento è un po’ risentita perché nelle settimane scorse quello che percepite voi è differente da quello che vediamo fuori noi. Ma ti assicuro che non ha mai messo in dubbio il tuo amore. Noi possiamo consigliarla, ma non possiamo sostituire il suo pensiero. Ma non ha mai messo in discussione il vostro amore“.

Parlando proprio degli interventi della moglie contro Soleil, Alex Belli gli chiede: “La difendo sempre ma perché deve venire qua a scontrarsi con Soleil?

“. Gancitano, dal canto suo, lancia un messaggio al ragazzo: “Noi più di quello non possiamo fare. Delia pensa con la sua testa e non è influenzata da nessuno. Cerca di stare tranquillo, viviti questo percorso e facci emozionare come hai sempre fatto“.