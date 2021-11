Endemol prende le distanze da Alfonso Signorini per la frase contro l’aborto al Grande Fratello Vip

TV e Spettacolo

EndemolShine ha preso le distanze dalle parole pronunciate dal commento di Alfonso Signorini sull’aborto. Tutto risale agli ultimi atti della puntata andata in onda lunedì sera del Grande Fratello Vip, parlando con Giucas Casella sull’ipotesi che la sua amata cagnolina Nina sia rimasta incinta mentre lui è nella Casa, Casella “Bisogna vedere se è rimasta incinta. Potrebbe anche abortire…”, ha commentato il concorrente incassando la risposta del conduttore che ha acceso la miccia dello sconcerto: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani“.

Le parole di Alfonso Signorini hanno scatenato profonda indignazione innescando una dura polemica nei confronti del conduttore e dell’azienda che permette che questo genere di affermazioni contro un diritto sancito dallo Stato, dopo una lunga e dura lotta per ottenerlo, di essere pronunciate in diretta tv.

Il comunicato di Endemol Shine sulle parole di Alfonso Signorini

“Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento“, inizia così il comunicato stampa della casa di produzione EndemolShine Italy, nel quale si legge ancora: “Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione.

In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili“.

L’aborto è un diritto di ogni donna: ieri, oggi e domani

Quanto andato in onda nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip non è difendibile, non ci sono appigli di alcun tipo a una frase nuda e cruda quale: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, compresa quella dei cani”, come può essere accettabile sentire una frase di questo genere, in un programma seguitissimo da più fasce di età come il GF?

Non lo è, è questa la risposta, perché l’aborto ha restituito alle donne la libertà di scegliere sul proprio corpo, anzi, ha dato loro quel diritto di decidere per loro stesse che prima di 40 anni fa non c’era.

La legge 194 ha liberato le donne da quel guinzaglio che le teneva soggiogate e, per quanto ancora oggi ci sia qualche nostalgico di quella mentalità, è ancora in vigore e come oggi lo sarà anche domani.

Ancora una volta la tv ha fallito lanciando l’ennesimo messaggio maschilista e machista con la stessa semplicità di come si parli del tempo. Quello che però lascia davvero senza parole è il silenzio delle donne in studio che, invece di indignarsi hanno sorriso, come se nulla fosse.