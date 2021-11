Gossip

Bufera su Alfonso Signorini dopo le dichiarazioni sull’aborto nella puntata di ieri del GF Vip. Il conduttore ha scatenato un’ondata di protesta e polemiche sui social a cui si è aggiunta la voce di Selvaggia Lucarelli che, via social, ha reagito a quando andato in onda con un messaggio rivolto al diretto interessato.

Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini per le parole sull’aborto

Poche ore dopo la messa in onda della prima serata del Grande Fratello Vip 6, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sui social contro Alfonso Signorini e le parole spese davanti a milioni di italiani contro l’aborto.

“Caro Alfonso Signorini – ha scritto Lucarelli – non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne. E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà (…) Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo“.

Alfonso Signorini sull’aborto: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma“

A scatenare l’ondata di rabbia e indignazione sui social è stata una serie di dichiarazioni di Alfonso Signorini sull’aborto nel corso della prima serata di ieri, durante una conversazione con Giucas Casella sull’ipotesi che la sua amata cagnolina Nina sia rimasta incinta mentre lui è nella Casa.

“Bisogna vedere se è rimasta incinta. Potrebbe anche abortire…”, ha commentato il concorrente incassando la risposta del conduttore che ha acceso la miccia dello sconcerto: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani“.

Guarda il video:

Ad alimentare la rabbia di tanti anche le risate delle opinioniste in studio, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, senza che nessuno dei presenti interrompesse quella scia di parole in diretta nazionale. Su Twitter una valanga di commenti carichi di critiche e choc per l’accaduto: “Signorini che in prima serata dice di essere contro l’aborto, Medioevo su Canale 5“, scrive un utente, e ancora messaggi come “Signorini, l’aborto è un diritto acquisito e così resterà, il tuo parere contrario non ha nessuna importanza, ma diventa pericoloso quando lo esprimi davanti a milioni di telespettatori“, “Dovresti tacere” sono solo alcuni dei lividi sfoghi degli spettatori contro il conduttore.