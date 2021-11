Il Collegio 6 anticipazioni: martedì 16 novembre su Rai 2 la quarta puntata del docureality

Programmi TV

L’apprezzato reality show per teenager torna per la sua quarta puntata di stagione come sempre a fare compagnia al pubblico di Rai2. Tutti gli studenti saranno protagonisti di puntata nelle inconfondibili atmosfere degli anni ’70 de Il Collegio 6, arrivato ormai alla quarta puntata in onda martedì 16 novembre 2021. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova puntata de Il Collegio 6 e le anticipazioni del nuovo appuntamento che vedrà i ragazzi divertirsi tra lo sport ed una succosa gara di fotografia.

Il Collegio 6: la quarta puntata in onda su Rai2

Il docureality più amato dai giovani italiani torna su Rai 2 oggi martedì 16 novembre 2021 sempre a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale della televisione pubblica.

Gli appassionati de Il Collegio potranno continuare a vedere le gesta della classe più scalmanata della televisione che ormai si sta abituando alle atmosfere del passato, anche se qualche protagonista non manca mai l’occasione per non rispettare le regole e rendersi protagonista di temute punizioni.

Nel collegio di Anagni continua l’anno scolastico ambientato nel 1977 dove i ragazzi e le ragazze si stanno cimentando in un contesto differente rispetto a quello a cui sono abituati, fatto di meno tecnologia e più disciplina.

Le anticipazioni de Il Collegio 6

Il quarto appuntamento con Il Collegio 6 vivrà il giro di boa dell’esperienza degli scolari che stanno partecipando a questo esperimento che salta all’indietro nel passato.

Le anticipazioni ci mostrano infatti il Preside intento a consegnare le pagelle di metà corso, che regaleranno anche qualche sorpresa negativa.

I ragazzi si renderanno poi protagonisti di due gare: una sportiva e l’altra cinematografica.

Nella fattispecie prima daranno vita ad una partita di calcio e poi si lanceranno in una sfida di canto e ballo che premierà una coppia, che potrà godere di un apprezzatissimo premio, e poi si dedicheranno alla realizzazione di un progetto cinematografico.