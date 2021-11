Le Iene anticipazioni: la grande Ornella Vanoni conduce la puntata di martedì 16 novembre 2021

Programmi TV

Le Iene non hanno nessuna intenzione di abbandonare la prima serata di Italia1 e tornano con un nuovo appuntamento un giorno dopo lo speciale su Serena Mollicone. La nuova puntata in onda martedì 16 novembre 2021.

Si susseguono una dopo l’altra le 10 ragazze che rappresentano il meglio delle ragazze in circolazione, scelte tutte per condurre le dieci puntate del martedì de Le Iene. Il programma ritorna in televisione a stretto giro di posta dopo l’appuntamento speciale di lunedì dedicato al caso Serena Mollicone, con il secondo appuntamento settimanale della sua ormai ricca programmazione su Italia 1. La trasmissione si è ormai presa uno spazio importante nel palinsesto del canale Mediaset che a tutta l’intenzione di continuare a proporre lo show di Davide Parenti il più possibile. Il nuovo appuntamento di martedì 16 novembre 2021 metterà al centro dello studio ancora una volta Nicola Savino aiutato dalle irriverenti voci della Gialappa’s Band e dalla nuova conduttrice Ornella Vanoni.

La nuova puntata de Le Iene

La 25esima edizione de Le Iene è la protagonista indiscussa delle prime serate di Italia1, con la rete che continua a puntare fortemente sullo show più irriverente della televisione.

Lo show ha infatti triplicato il suo appuntamento sul canale, caratterizzando l’appuntamento del martedì con la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band mentre nell’appuntamento del venerdì c’è un trio diverso una volta totalmente al maschile e l’altra tutto al femminile.

I servizi della trasmissione nello scorso appuntamento del martedì stati lanciati dalla comica e conduttrice Michela Giraud, apparsa pungente e ed a suo agio nei panni di Iena per una serata che l’ha vista anche al centro dell’attenzione con il suo monologo.

Chi conduce la nuova puntata de Le Iene: in studio la grande Ornella Vanoni

La settima puntata de Le Iene vedrà il debutto alla conduzione di una amatissima donna del nostro mondo dello spettacolo.

Si presterà al ruolo di conduttrice per la puntata di martedì 16 novembre 2021 l’immensa Ornella Vanoni. La grande cantante non è nuova a sconfinare dal mondo della musica e vanta in carriera, oltre alle tante partecipazioni televisive anche svariati film.

Una grande artista che di certo non avrà paura a stare al centro dell’attenzione e che userà tutto il suo acume e la sua proverbiale simpatia per condurre la puntata nel migliore dei modi.