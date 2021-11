Le Iene anticipazioni: chi è la nuova conduttrice al fianco di Nicola Savino della nuova puntata su Italia 1

Programmi TV

Martedì 9 novembre 2021 va in onda un nuovo appuntamento con Le Iene sempre su Italia1. La conduzione speciale toccherà ad una giovane e simpatica comica che il pubblico potrà conoscere maggiormente.

Le Iene ritornano in televisione con il primo appuntamento settimanale della loro ricca programmazione su Italia1, che da ormai qualche tempo si sono prese con forza due prime serate del canale giovane di casa Mediaset. Dopo aver archiviato positivamente le puntate di martedì, con la presenza di Madame, e venerdì, tutte all’insegna della conduzione al femminile, la trasmissione de Le Iene torna con il nuovo appuntamento caratterizzato ancora una volta dai suoi reportage e delle sue inchieste. Al centro dello studio ancora una volta Nicola Savino aiutato dalle irriverenti voci della Gialappa’s Band a cui si aggiungerà la nuova conduttrice di puntata.

Il nuovo appuntamento con lo storico programma di Davide Parenti andrà in onda su Italia1 martedì 9 novembre 2021 a partire come al solito dalle ore 21:30 circa. Cosa vedremo nella nuova puntata de Le Iene che accoglieranno in studio la nuova conduttrice: Michela Giraud.

La nuova puntata de Le Iene

La 25esima edizione de Le Iene è la protagonista indiscussa della prima serata di Italia1, con la rete che ha puntato fortemente sulla storica trasmissione scegliendo di mandarla in onda con costanza in un doppio appuntamento settimanale.

Lo show si sta infatti sdoppiando con successo con le puntate caratterizzate al martedì dal volto di Nicola Savino ed alle voci della Gialappa’s Band mentre nell’appuntamento del venerdì a farla da padrone alla conduzione sarà l’alternanza di un trio tutto al maschile e di un altro tutto al femminile.

I servizi della trasmissione nello scorso appuntamento del martedì stati lanciati dalla cantante e rapper Madame, apparsa a suo agio nelle nuove vesti e di sicuro convincente nel monologo portato in scena e che parlava di ansia ed autostima, temi molto cari soprattutto al pubblico più giovane della trasmissione.

Chi conduce la nuova puntata de Le Iene: in studio debutta Michela Giraud

A prendere il testimone dalle mani di Madame sarà la conduttrice e comica Michela Giraud, apprezzata interprete della fiorente scena della stand up comedy italiana e salita alla ribalta presso il grande pubblico in seguito al successo virale della prima edizione di Lol – Chi ride è fuori. Già abituata a partecipare a svariati programmi tv, tra i più noti citiamo le esperienze a Quelli che il calcio e Colorado, l’artista romana sta vivendo un periodo molto proficuo della sua carriera anche come attrice, è apparsa recentemente nel film Maschile singolare disponibile su Amazon Prime Video, e conduttrice, sul canale di Comedy Central.