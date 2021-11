Le Iene anticipazioni della nuova puntata su Italia1: il ritorno dello show con la conduzione di Madame

Programmi TV

Lo show de Le Iene è ormai una base sicura per il canale di Italia1 che nel corso della scorsa settimana lo ha mandato in onda ben due volte. Dopo aver archiviato positivamente le puntate di martedì e venerdì, la trasmissione de Le Iene torna con il quinto appuntamento all’insegna delle sue taglienti inchieste e della conduzione di Nicola Savino al fianco delle irriverenti voci della Gialappa’s Band. Il nuovo appuntamento con lo storico programma di Davide Parenti andrà in onda su Italia1 martedì 2 novembre 2021 a partire come al solito dalle ore 21:30 circa. Cosa vedremo nella nuova puntata de Le Iene che accoglieranno in studio la nuova conduttrice: Madame.

La quinta puntata de Le Iene

La 25esima edizione de Le Iene sta conquistando il pubblico tanto che Italia1 ha scelto di mandarlo in onda con costanza in un doppio appuntamento settimanale che di certo non deluderà i telespettatori.

Lo show si sta infatti sdoppiando con successo nel corso della stagione 2021 con la puntata del martedì ormai caratterizzata da una nuova presenza femminile nelle vesti della conduttrice al fianco di Nicola Savino e delle voci fuori campo della Gialappa’s Band a fare da spalla.

I servizi della trasmissione nello scorso appuntamento sono stati lanciati dalla pallavolista Paola Enogu, già campionessa d’Europa e portatrice della bandiera Olimpica a Tokyo 2020, si è prestata con successo alla sua prima esperienza da conduttrice di un programma televisivo che l’ha messa al centro dell’attenzione come mai le era capitato prima.

Stando alle anticipazioni pubblicate proprio da Le Iene, questa sera Gaetano Pecoraro parlerà del caso di Voghera, quello sulla morte di Youns El Boussettaoui ucciso con un colpo di pistola nella piazza della città lombarda la sera del 20 luglio.

Chi conduce la quinta puntata de Le Iene: arriva in studio la cantante Madame

A raccogliere il microfono dalle mani della pallavolista Paola Egonu sarà la cantante Madame, come annunciato dalla stessa sportiva che in un simpatico siparietto con il conduttore ha lasciato in studio le sue immense scarpe da far indossare alla prossima co-conduttrice. Sarà la cantante beniamina dei giovani a lanciare i servizi della trasmissione ed a raccontarsi nel corso della puntata, come accaduto a chi l’ha preceduta con successo.

Madame potrà contare sull’aiuto di Nicola Savino e della immancabile Gialappa’s Band.