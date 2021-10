Le Iene, anticipazioni dell’appuntamento speciale di venerdì 29 ottobre 2021

Programmi TV

Doppio appuntamento settimanale per la trasmissione di Davide Parenti che torna ad occupare la prima serata del venerdì di Italia1. Dopo aver archiviato positivamente la puntata di martedì 26 ottobre con la conduzione di Paola Egonu, la trasmissione de Le Iene torna venerdì 29 ottobre 2021 quando alla conduzione non ci saranno Nicola Savino e le irriverenti voci della Gialappa’s Band. Il nuovo appuntamento con lo storico programma vedrà il ritorno alla conduzione di un amato trio di Iene che hanno fatto la storia della trasmissione. Ecco cosa vedremo nella nuova puntata de Le Iene.

La quinta puntata de Le Iene: l’appuntamento di venerdì 29 ottobre

La 25esima edizione de Le Iene non smette di stupire il pubblico e lo ripaga con un doppio appuntamento settimanale di sicuro coinvolgimento.

Lo show che di solito vede la conduzione di Nicola Savino e delle voci fuori campo della Gialappa’s Band affiancate da una ragazza diversa in ogni puntata, torna venerdì 29 ottobre 2021 con una conduzione rinnovata proprio per questa occasione.

Al timone della trasmissione ci sarà infatti il ritorno in qualità di conduttori di tre Iene storiche che hanno segnato il programma sia come inviati che dietro al bancone della conduzione.

Tornano in studio a presentare la nuova puntata Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma.

Le anticipazioni della quinta di stagione de Le Iene

Nella puntata di venerdì 29 ottobre 2021 saranno proprie le 3 Iene al centro dello studio a lanciare i servizi che in alcuni casi li vede protagonisti in strada di succulente inchieste.

Questo sarà il caso di Giulio Golia, che accompagnato da Francesca Di Stefano, lancerà il suo stesso servizio che lo ha visto protagonista sulle strade di Roma ad una manifestazione dei No Green Pass per provare ad instaurare un dialogo con chi protestava contro il Governo senza però riuscire ad avere le risposte sperate, come anticipato nel breve video pubblicato sulla pagina Instagram de Le Iene.

Guarda il video:

Guarda il video: