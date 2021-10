Le Iene anticipazioni, in onda su Italia1 la quarta puntata: sarà Paola Egonu la nuova conduttrice

Programmi TV

Dopo aver archiviato positivamente la puntata di martedì 19 ottobre che ha visto la partecipazione della sempre apprezzata Elisabetta Canalis, la trasmissione de Le Iene torna con il quarto appuntamento all’insegna delle sue taglienti inchieste e della conduzione di Nicola Savino con le irriverenti voci della Gialappa’s Band. Il nuovo appuntamento con lo storico programma di Davide Parenti andrà in onda su Italia1 martedì 26 ottobre 2021 a partire come al solito dalle ore 21:30 circa. Cosa vedremo nella nuova puntata de Le Iene che accoglieranno in studio la nuova conduttrice: Paola Egonu.

La quarta puntata de Le Iene

La 25esima edizione de Le Iene sta conquistando il pubblico con il suo solito graffio irriverente e con le novità di stagione che stanno coinvolgendo gli amanti della trasmissione.

Lo show sta infatti portando avanti la stagione 2021 con la presenza di una nuova conduttrice al fianco del conduttore fisso Nicola Savino e delle voci fuori campo della Gialappa’s Band a fare da spalla.

I servizi della trasmissione nello scorso appuntamento sono stati lanciati dalla showgirl Elisabetta Canalis, un apprezzato ritorno in Italia per i fan che non la vedevano da svariato tempo sui nostri piccoli schermi, e che si è ben disimpegnata nonostante le voci degli amici della Gialappa’s l’abbiano punzecchiata più volte durante tutta la puntata con i loro commenti tutti da ridere.

Chi conduce la quarta puntata de Le Iene: arriva la campionessa di Volley Paola Egonu

A raccogliere il testimone dalle mani della showgirl Elisabetta Canalis sarà una eccellenza italiana come Paola Egonu. La pallavolista italiana, già campionessa d’Europa e portatrice della bandiera Olimpica a Tokyo 2020, si presterà a questa divertente ma pur sempre impegnativa esperienza che la vedrà per la prima volta alla conduzione di un programma televisivo.

La sportiva lancerà i servizi con l’aiuto di Nicola Savino e la Gialappa’s Band oltre che raccontare la sua esperienza e porre l’accento su alcuni passaggi della sua carriera e vita, come capitato a chi l’ha preceduta negli altri appuntamenti con Le Iene.