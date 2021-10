Le Iene, la terza puntata su Italia1 martedì 19 ottobre: Elisabetta Canalis conduttrice del terzo appuntamento

Programmi TV

Nella terza puntata de Le Iene su Italia1 andrà in scena il gradito ritorno in televisione di Elisabetta Canalis. Quello che vedremo nella puntata di martedì 19 ottobre 2021.

Martedì 19 ottobre va in onda la terza puntata della nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti. Il terzo appuntamento stagionale sarà come sempre all’insegna delle inchieste pungenti e taglienti de Le Iene, con la conduzione di Nicola Savino e le irriverenti voci della Gialappa’s Band che continuano a condividere la conduzione della trasmissione con quella che sarà la terza delle dieci conduttrici scelte dalla produzione per questa stagione. Sarà Elisabetta Canalis a condurre la puntata di martedì 19 ottobre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa. Ecco cosa vedremo a Le Iene.

La terza puntata della nuova edizione de Le Iene

La 25esima edizione de Le Iene si è presentata due settimane fa con le novità di stagione che stanno coinvolgendo il pubblico insieme ai cavalli di battaglia già noti al pubblico della trasmissione.

Lo show sta portando avanti la stagione 2021 come di consueto con la presenza in studio di Nicola Savino e le voci fuori campo della Gialappa’s Band a fare da spalla alle dieci conduttrici scelte per l’occasione.

I servizi della trasmissione nello scorso appuntamento sono stati lanciati dall’attrice Rocío Muñoz Morales, che si è ben disimpegnata come la redazione del programma si aspettava da una delle migliori “ragazze oggi in circolazione“.

Chi conduce la seconda puntata de Le Iene: ecco Elisabetta Canalis e cosa vedremo

A raccogliere il testimone dalle mani dell’attrice spagnola sarà una vecchia conoscenza della televisione italiana che farà segnare il suo grande ritorno in televisione. La conduttrice della terza puntata dello show sarà infatti Elisabetta Canalis, la showgirl italiana ritroverà infatti le voci della Gialappa’s band con le quali aveva collaborato svariati anni or sono in quel di Mai dire Martedì.

La conduttrice lancerà dallo studio i servizi della trasmissione che tratteranno un’inchiesta di Filippo Roma sul Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, mentre Giulio Golia ci mostrerà lo stato delle baraccopoli presenti a Messina ed ancora Alice Martinelli farà il punto sulla tematica del Green Pass. Sarà poi la stessa Elisabetta Canalis ad essere presente alla visione dell’intervista rilasciata da suo marito Brian Perri.