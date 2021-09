Le Iene: svelate le 10 conduttrici della nuova edizione. Chi ci sarà al fianco di Nicola Savino: i nomi

Programmi TV

I profili social della trasmissione hanno rivelato chi si nascondeva dietro le sagome delle 10 meglio ragazze in circolazione. Ecco le scelte degli autori per affiancare Nicola Savino e la Gialappa's.

Il prossimo 5 ottobre prenderà il via la 25esima edizione del programma ideato da Davide Parenti prendendo ispirazione da un programma argentino di successo, che tornerà sul piccolo schermo nelle case degli italiani con le loro inchieste minuziose e i loro servizi pungenti. Gli autori del programma, nelle tappe di avvicinamento alla data di debutto, hanno pensato ad un curioso giochino per introdurre le conduttrici che andranno a prendere il posto dell’uscente Alessia Marcuzzi. Per presentare chi ci sarà al fianco di Nicola Savino e delle irriverenti voci della Gialappa’s Band era stata diffusa un immagine con le 10 sagome delle future conduttrici, lasciando al pubblico il compito di lavorare di fantasia.

Ora però la stessa trasmissione ha svelato i volti di quelle sagome, rivelando la sorpresa delle 10 meglio donne per la conduzione de Le Iene.

La nuova edizione de Le Iene

Ormai è tutto pronto per il ritorno in televisione dello storico programma di casa Mediaset che ha fatto del suo stile inconfondibile un marchio di fabbrica riconosciuto nel corso del tempo.

La trasmissione riprenderà a partire dal prossimo 5 ottobre 2021, nella storica collocazione del martedì in prima serata, e lo farà con una importante novità.

Ai tanti fan del programma mancava solo di capire chi fosse stata scelta al posto di Alessia Marcuzzi per affiancare Nicola Savino e le voci fuori campo della storica Gialappa’s Band, dopo l’allontanamento della stessa. E Le Iene, anche in questo caso, si sono dimostrate piene di sorprese con la scelta di una conduzione femminile multipla da affidare a ben 10 conduttrici differenti.

La stessa trasmissione qualche giorno fa aveva infatti fatto partire un curioso giochino mediante il quale l’annuncio delle nuove conduttrici, definite “il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione“, celava i volti delle scelte lasciandone trapelare solo la sagoma.

A distanza di tre giorni però il profilo Instagram della trasmissione ha svelato il mistero rivelando sagome e nomi delle nuove conduttrici del programma.

Chi sono le nuove 10 conduttrici de Le Iene

Nel corso delle puntate ad affiancare Nicola Savino in studio ci sarà un cast variegato e proveniente da diversi ambiti dello spettacolo italiano e del nostro sport, con la scelta degli autori che è ricaduta fortemente su dieci ragazze di carattere e personalità.

Partendo dal mondo dello sport troveremo infatti a presentare la trasmissione due eccellenze italiane come l’olimpionica Federica Pellegrini e la fresca campione d’Europa di volley femminile Paola Egonu. Dal mondo della musica vengono invece una artista emergente come Madame, una che si sta costruendo bene una carriera dal sicuro grande avvenire come Elodie ed una icona della musica italiana come Ornella Vanoni. A ricevere il testimone della conduzione ci saranno poi anche i cavalli di ritorno in Mediaset rappresentati da Elisabetta Canalis ed Elena Santarelli, ai quali fa da contraltare il debutto nella televisione di Berlusconi della conduttrice Rai Francesca Fagnani.

Concludono poi il roster delle 10, l’astro nascente della stand up comedy italiana Michela Giraud, recentemente vista tra i comici che hanno partecipato alla prima edizione di Lol, e Rocio Munoz Morales, la nota attrice compagna di Raoul Bova già cimentatasi alla co-conduzione del Festival di Sanremo.

Tutto l’elenco: