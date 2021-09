Le Iene stanno per tornare in TV con un’edizione nuova: chi sostituisce Alessia Marcuzzi alla conduzione

Programmi TV

Il debutto del 5 ottobre si avvicina sempre di più e la trasmissione ha svelato che per la conduzione si alterneranno 10 conduttrici al fianco degli storici conduttori Savino e Gialappa's Band.

Si avvicina a grandi falcate l’inizio della nuova edizione dello storico programma di Italia1, pronto svelarsi ai tanti fan con delle importanti novità soprattutto riguardanti la conduzione del programma. I telespettatori aspettano infatti di scoprire chi prenderà il posto dell’uscente Alessia Marcuzzi, fresca di addio ufficiale alle reti Mediaset, al fianco del confermato Nicola Savino e delle irriverenti voci della Gialappa’s Band. Le indiscrezioni circa le scelte dei vertici Mediaset per la conduzione del format che vede come nome papabile la cantante Elodie.

Le Iene: il via della nuova edizione

Lo storico programma di casa Mediaset è pronto a tornare con la sua 26esima edizione che si prospetta essere ricca di novità.

Il format riprenderà la trasmissione in televisione dal prossimo 5 ottobre 2021, nella storica collocazione del martedì in prima serata.

A fare compagnia ai telespettatori per la terza stagione consecutiva ci sarà Nicola Savino, come al solito coadiuvato dalle voci fuori campo della storica Gialappa’s Band, rimasto però senza la sua spalla degli ultimi due anni dopo le scelte della rete che hanno hanno portato all’allontanamento di Alessia Marcuzzi.

E chi ci sarà al loro fianco?

Le Iene: chi condurrà la nuova edizione

A fare chiarezza ci ha pensato l’account twitter ufficiale della trasmissione annunciando che al loro fianco “si alterneranno il meglio delle ragazze oggi in circolazione“, pubblicando a corredo di questa didascalia la foto che mostra la sagoma delle prossime dieci conduttrici. Difficile intuire con certezza di chi si possa trattare ma pare che l’inizio sul termine “ragazze” possa quantomeno condurre a restringere la rosa.

Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de Le Iene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band il meglio delle “ragazze” oggi in circolazione. Avete già indovinato chi saranno le conduttrici de #LeIene per la nuova stagione del 2021? pic.twitter.com/yZuzZMlFFR — Le Iene (@redazioneiene) September 21, 2021

Due nomi su tutti stanno infatti circolando da tempo nella rosa delle papabili conduttrici e vede interessate in prima persona Elodie e Federica Pellegrini. La cantante ha dimostrato a più riprese di essere a suo agio al centro dell’attenzione dopo le recenti avventure al Festival di Sanremo ed a Da Grande, oltre al fatto che sia notoriamente una delle “ragazze” di Porta Venezia, iconico brano cantato con Myss Keta. Che possa essere lei un’altra delle protagoniste?

Sul nome della nuotatrice si sono invece intensificati i rumors dopo la grande conclusione della carriera sportiva, anche se di certo non è nuova alla conduzione grazie alla pluriennale partecipazione come giurata ad Italia’s Got Talent.