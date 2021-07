L’uscita di scena di Alessia Marcuzzi da Le Iene e dall’orbita Mediaset, secondo una rumorosa indiscrezione delle ultime ore, sarebbe incorniciata da una inaspettata new entry alla conduzione: Elodie. Una scelta che sarebbe stata nell’aria da tempo tra i vertici del format e che ora, secondo le voci che inondano il web, sarebbe ben più di una ipotesi.

Elodie a Le Iene conduttrice al posto di Alessia Marcuzzi: l’indiscrezione

La clamorosa decisione di dire addio a Mediaset, annunciata da Alessia Marcuzzi poche settimane fa, si è abbattuta come fulmine a ciel sereno anche sulle aspettative del suo pubblico nel rivederla al timone de Le Iene.

La conduttrice ha salutato il format che l’ha vista al fianco di Nicola Savino, e ora si aprirebbe un nuovo orizzonte nel programma.

Se fino a pochi giorni fa tutto sembrava ancora nebuloso, ora arriva una rumorosa indiscrezione a solleticare le acque intorno alla prossima edizione. Secondo TvZoom, quello di Elodie sarebbe il nome scelto da Davide Parenti per la nuova stagione. Un nome non del tutto inedito negli studi di Italia 1, in quanto diverse volte ospite della stessa trasmissione.

Elodie conduttrice a Le Iene? Spunta una condizione

Sempre secondo lo scoop lanciato da TvZoom, l’artista avrebbe accettato la proposta, ma a una condizione: prendervi parte soltanto a partire dalla seconda metà della stagione, cioè da gennaio.

Prima di allora, stando all’ultima l’indiscrezione, la cantante sarebbe impegnata con un progetto musicale.

Elodie ha già dato prova di saper tenere il palcoscenico anche in una veste diversa dalla sua naturale dimensione artistica, mostrandosi a suo agio a Sanremo 2021 nel ruolo di co-conduttrice. All’Ariston, i fan ne hanno apprezzato non solo la performance con un memorabile mash-up di canzoni e balletti, ma anche la ventata di autenticità e verve portate in scena.

Un mix di doti che, a detta di alcuni, potrebbe investire in una nuova avventura davanti alle telecamere proprio a Le Iene.