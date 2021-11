Mario Ermito pensa al matrimonio con la sua fidanzata Sandra e confessa il suo sogno nel cassetto

Gossip

Mario Ermito racconta la sua passione per la musica e per il cinema e rivela di avere grandi progetti con la sua fidanzata Sandra. Nel futuro dell'attore potrebbero esserci le nozze.

Mario Ermito è un attore brindisino noto per le sue partecipazioni a numerose fiction e trasmissioni Mediaset e Rai. La scorsa stagione televisiva lo abbiamo visto su Canale 5, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e ora nella sua carriera c’è un nuovo progetto musicale. Mario sembra avere davvero molti sogni da realizzare e fra questi c’è anche l’incontro con un’icona del cinema western.

Mario Ermito fra musica e cinema: il nuovo brano e il desiderio irrealizzato

Mario Ermito, ospite della puntata di oggi a Trends & Celebrities in onda su RTL 102.5 News con me e Simone Palmieri, ha parlato a cuore aperto dei suoi progetti per il futuro.

Da qualche settimana, l’attore ha pubblicato il suo nuovo brano musicale: Ti porto in Texas. “Il mio nuovo singolo è disponibile dal 24 settembre, si tratta di un inedito musicale” ha rivelato nel corso della sua intervista, visibile anche in chiaro sul canale 233 del DTT o al 737 di Sky. “Ho cercato di inserire tante componenti che mi rappresentano, come il genere western, il mio mito Terence Hill e Pecos Bill, che è il mio soprannome da sempre” ha aggiunto entusiasta.

“La mia passione per il cinema è nata a 5-6 anni, quando guardavo i film di Sergio Leone, guardavo Terence Hill, guardavo Clint Eastwood” ha aggiunto ripensando alla sua infanzia.

Proprio parlando di Terence Hill, Mario ha ammesso di sognare da tempo di poterlo incontrare di persona. “Tra noi ci sono molte analogie, spero di conoscerlo un giorno aiutatemi voi” ha ammesso, lanciando un appello. “Ho fatto di tutto per incontrarlo: lettere, messaggi via mail o social, ma non ci siamo mai incontrati” ha raccontato rendendo noti i suoi tentativi.

“Ho anche recitato in Don Matteo, ma in una fase delle riprese in cui lui non c’era” ha concluso.

Mario Ermito ha una nuova fidanzata: la sua storia d’amore con Sandra

Oltre al racconto dei suoi impegno professionali, Mario Ermito ha condiviso con gli ascoltatori di RTL 102.5 News l’esperienza vissuta al fianco della sua fidanzata Sandra. La sua nuova fiamma ha origini spagnole e con lei l’attore vive ormai da qualche mese una stupenda storia d’amore. “Stiamo pensando al matrimonio” ha ammesso Mario ai nostri microfoni. “Quando si va d’accordo e quando due persone si amano è normale che il ragionamento si fa.

Ma step by step” ha poi specificato.

Cercare conferme della relazione fra Ermito e Sandra sui social sembra essere davvero impossibile. L’attore preferisce infatti mantenere il rispetto per la sua privacy. “Sono schivo, difendo la mia privacy” ha ammesso motivando le sue scelte. “Sono proprio come Terence Hill. Con Sandra sto vivendo un momento molto bello della mia vita. Ho trovato una persona fantastica, sono innamorato” ha ancora spiegato romanticamente.