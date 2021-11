Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 17 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 17 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Occhio a questa giornata di mercoledì, perché seppur per alcuni versi sembri essere positiva, vi causerà anche diversi fastidi leggermente marcati, carissimi Bilancia.

Nulla di troppo grave, solamente una Vergine leggermente confusa che dona opportunità ai single, e problemi alle coppie. Il lavoro, però, sembra ottimo, purché manteniate la calma.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 novembre: amore

L’amore, insomma, sembra essere leggermente conflittuale per voi amici che da tempo avete una relazione stabile, specialmente se steste già attraversando una qualche crisi ormai da tempo.

Mentre, voi amici single della Bilancia, grazie a Venere sembrate poter veramente conquistare qualcuno in giornata, impegnatevi!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda il lavoro la giornata che dovrebbe aprirsi al vostro cospetto sembra potervi regalare delle ottime opportunità, cari Bilancia! Una piccola, ma gratificante, vittoria potrebbe illuminarvi, ma state attenti ad affrontare la giornata con la giusta calma, evitando soprattutto le polemiche inutili.

La settimana che vi attende, cari Bilancia

Le letture degli astri e dei loro transiti fatte ad inizio settimana da Paolo Fox sembrano disegnare ben poche opportunità per voi, carissimi nati sotto la Bilancia. Inizierete la settimana con pochissime energie e questo potrebbe compromettere la vostra produttività, mentre Venere altalenante non vi fa stare tranquilli in amore. Il fine settimana sarà piuttosto buono!

