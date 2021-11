Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 17 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 17 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Capricorno! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari Capricorno, in questa giornata di mercoledì sembra che possiate trovarvi a fronteggiare una piccola turbolenza con la vostra dolce metà.

Le cose tra voi vanno, in realtà, piuttosto bene, ma potrebbero esserci degli aspetti da chiarire una volta per tutte. Il lavoro è ottimo e gratificante, ma occhio al nervosismo che l’amore potrebbe accendere in voi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 17 novembre: amore

La giornata amorosa di mercoledì, insomma, sembra voler rendere le cose tra voi e il partner leggermente agitate.

Ultimamente avete lavorato tanto, ed anche sodo, ma questo ha fatto sì che metteste un po’ da parte la vostra dolce metà, finendo per indisporla, o quantomeno scocciarla. Non litigate, ma scusatevi se necessario e dosate bene le parole.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 17 novembre: lavoro

La sfera lavorativa, però, potrebbe continuare a donarvi delle fantastiche opportunità, cari amici del Capricorno! Tuttavia, state attenti, perché seppur energie, grinta, voglia di fare e creatività non manchino per nulla, se litigaste con il partner potreste rovinarvi anche il lavoro.

Tenete il nervosismo lontano dai rapporti con colleghi e superiori, nessuno vuole litigare!

La settimana che vi attende, cari Capricorno

Una notevole forza dovrebbe caratterizzare questa vostra settimana, carissimi amici nati sotto il Capricorno! Dovreste anche godere di un’ottima, rinnovata, carica creativa che vi permetterà di fare grandi cose sul lavoro! Secondo le letture di Paolo Fox, però, è importante che cerchiate di prestare la giusta attenzione alla vostra dolce metà e al rapporto, non ingoratela.

