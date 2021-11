Oroscopo Paolo Fox Leone domani 17 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 17 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici del Leone, in questa giornata di mercoledì finalmente la Luna sarà con voi, garantendovi un pochino di tranquillità dopo un inizio di settimana piuttosto movimentato!

Ora le coppie che hanno affrontato delle tensioni nei giorni passati possono recuperare efficientamente, mentre sul lavoro qualche novità potrebbe scombussolarvi.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 17 novembre: amore

La giornata amorosa di mercoledì, insomma, sembra essere illuminata dall’ottima Luna che vuole donarvi un po’ di tranquillità, carissimi Leone impegnati stabilmente!

Se aveste attraversato delle tensioni nei giorni passati, ora potete trovare una buona soluzione, specialmente se aveste qualcosa da sistemare con voi stessi!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 17 novembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, la giornata che vi attende alle porte di questo mercoledì sembra essere piuttosto tranquilla, almeno stando a guardare il vostro classico procedere. Potrebbe, però, esserci stata di recente una qualche novità che vi ha scombussolati, non le accogliete sempre così tanto bene, ma dovete scenderci a patti.

La settimana che vi attende, cari Leone

Amici del Leone, la settimana che vi attende non sembra essere iniziata così tanto bene, ma dalla metà dovrebbe migliorare drasticamente, almeno secondo Paolo Fox! Le relazioni non sembrano essere così tanto serene o positive, mentre sul posto di lavoro delle novità potrebbero avervi sconvolto leggermente il procedere.

