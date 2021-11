Sparatoria in un parco: feriti 6 ragazzi, sono in gravi condizioni. Chiusa la scuola limitrofa

Sei adolescenti sono stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasti coinvolti in una sparatoria in un parco. Come ha fatto sapere la polizia, i ragazzi non sarebbero però in pericolo di vita; a seguito della sparatoria la scuola limitrofa è stata messa in sicurezza, al momento non è nota la persona che si è resa artefice dell’attacco, la polizia ha avviato una caccia all’uomo.

I sospetti della polizia ruotano intorno ad un assalitore (o forse più assalitori) che si è spostato in macchina, ma al momento non ci sarebbe una pista concreta.

Un gruppetto di liceali è stato coinvolto in una sparatoria presso il Nome Park della città di Aurora, Colorado, si tratta di giovanissimi di età compresa tra i 14, 15, 16, 17 e 18 anni, ragazze e ragazzi tutti frequentanti la scuola vicina.

Il capo della polizia di Aurora, Vanessa Wilson, ha riferito che sono stati gli stessi studenti a chiedere aiuto presso l’ospedale più vicino e che ora sarebbero in condizioni stabili.

We’re at Nome Park in Aurora where five teens were transported to the hospital after a shooting. Working to get more info. pic.twitter.com/YqMdrIB7fA

Sul posto sono stati trovati bossoli di proiettili di diverso calibro; CNN riferisce che un testimone ha raccontato di aver notato diversi veicoli sospetti nell’area della sparatoria.

La sparatoria è avvenuta intorno ale 12.45, nell’area del parco vicino all’Aurora Central High School, liceo frequentato da circa di 2mila. Un altro testimone, riferisce sempre CNN, ha raccontato: “Ho sentito 30-50 colpi, era difficile contare visto che arrivavano velocemente, ma sono stati sicuramente 30“.

Parents are waiting to pick up students at Aurora Central High School which is located near the park where the shooting happened. pic.twitter.com/k2lGWekcdE

Sul posto, ha riferito Vanessa Wilson, ad arrivare per primi sono stati gli agenti di sicurezza della scuola che hanno prestato soccorso ai feriti.

Dopodiché la scuola è stata messa in sicurezza per evitare che il presunto (o presunti) assalitori potessero tentare di entrare.

Al momento non ci sono tracce dei responsabili dell’assalto, la polizia ha avviato una caccia all’uomo.

UPDATE: 5 total people have been transported to the hospital. Age ranges are 14-17.

Central HS remains on lockdown. Incident did not happen inside of the school but just north at Nome Park.

Updates will be here

— Aurora Police Dept 🦃 (@AuroraPD) November 15, 2021