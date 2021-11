Valentina Ferragni parla dopo l’operazione: il messaggio su Instagram della sorella di Chiara Ferragni

Gossip

Valentina Ferragni torna a parlare dopo l’intervento, di pochi giorni fa, per rimuovere un corpo estraneo sulla fronte. La sorella di Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram alcuni aggiornamenti sulla sua salute, da quel brufolo che non destava preoccupazioni sino all’operazione in ospedale. E ha voluto lanciare un importante messaggio, spiegando come tale problema possa essere capitato non solo a lei.

Valentina Ferragni dopo l’operazione: “Tutto iniziato con un normale brufolo“

Valentina Ferragni pochi giorni fa ha dovuto sottoporsi ad un’operazione per rimuovere dalla fronte quello che, inizialmente, sembrava essere un semplice brufolo.

Dal letto d’ospedale la sorella di Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram uno scatto successivo all’intervento, con un vistoso cerotto sulla fronte. A distanza di pochi giorni, è tornata a parlare di questo problema di salute che, se inizialmente non destava preoccupazione, successivamente ha necessitato di accurati controlli e di un’operazione per rimuovere il corpo estraneo dalla fronte.

Su Instagram ha aggiornato i propri followers: “Quattro giorni dopo l’operazione.

Ho voluto raccontarvi la mia storia perché è tutto iniziato con un normale brufolo ed è cambiato in peggio nel corso dell’anno, all’inizio pensavamo fosse una cosa semplice, stupida e di cui non preoccuparsi“. E, rivolgendosi agli utenti, ha specificato come il problema possa non aver colpito solo lei e lancia un messaggio: “Probabilmente al 99% di voi il mio problema rimarrà solo il MIO problema, ma forse quell’1% deciderà di andare dal dottore per farsi vedere quello strano brufolo che, chissà perché, non va più via. Instagram non è solo viaggi, moda, amore, politica, belle cose e cibo, è fatto anche di VERA vita, VERI problemi e VERE persone“.

Valentina Ferragni e la natura del problema: “Non sappiamo cosa sia“

Il problema di salute di Valentina Ferragni è stato reso noto gli scorsi giorni e, subito dopo l’operazione, ha informato i followers: “È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è peggiorato nel corso dell’anno, ha iniziato ad ulcerare e stava diventando sempre peggio”. La natura del corpo estraneo rimosso è ancora ignota, come ha spiegato: “Al momento non sappiamo esattamente cosa sia: potrebbe essere solo una ciste o, nel peggiore dei casi, un carcinoma baso-cellulare (un tumore maligno ma non super aggressivo)”.

Dopo l’operazione, infatti, quello che inizialmente si presentava come un semplice brufolo verrà analizzato attraverso una biopsia: “Il dottore l’ha rimosso con uno bisturi elettrico perché parte della pelle verrà analizzata per capire cosa sia”.