Valentina Ferragni operata, la foto dall’ospedale della sorella di Chiara: “Non sappiamo cosa sia”

Gossip

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, sta affrontando alcuni problemi di salute. Dopo gli annunci dei mesi scorsi, ieri ha subito un piccolo intervento per rimuovere un corpo estraneo presente sulla fronte: qualcosa di cui ancora non si conosce la natura, come dichiara lei stessa in un post su Instagram con tanto di foto dall’ospedale.

Valentina Ferragni in ospedale: “Ho rimosso ‘la cosa’ sulla fronte“

Problemi di salute per la sorella minore di Chiara Ferragni. Dall’ospedale, Valentina Ferragni ha condiviso con i suoi 4 milioni di follower su Instagram l’intervento che ha dovuto subire: “Stamattina ho tolto ‘la cosa’ che avevo sulla fronte da un circa un anno” ha iniziato a scrivere, postando la foto di lei con un vistoso cerotto sulla testa Poi, ha continuato: “È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è peggiorato nel corso dell’anno, ha iniziato add ulcerare e stava diventando sempre peggio“.

Su cosa possa essere, è ancora mistero: “Al momento non sappiamo esattamente cosa sia: potrebbe essere solo una ciste o, nel peggiore dei casi, un carcinoma baso-cellulare (un tumore maligno ma non super aggressivo“.

Una prospettiva non esattamente esaltante, per Valentina Ferragni: “Il dottore l’ha rimosso con uno bisturi elettrico perché parte della pelle verrà analizzata per capire cosa sia“.

Valentina Ferragni e i problemi di salute della sorella di Chiara

Il post prosegue: “Ora ho 3 punti e un bendaggio per una settimana. Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, l’intervento (fortunatamente era il primo in vita mia), la cicatrice sulla fronte, ma alla fine la cosa importante è la salute“. Quindi Valentina Ferragni conclude: “Quindi non esitate ad andare dal medico se sentite che qualcosa sta cambiando, se la vostra pelle ha un problema, se non vi sentite bene […] E ricordate, ogni cicatrice è una battaglia vinta“.

In attesa di scoprire cosa fosse quel corpo estraneo sulla fronte, va ricordato che la stessa Ferragni poco tempo fa ha raccontato di altri problemi di salute che la riguardano. La sorella di Chiara ha recentemente rivelato di soffrire di insulino-resistenza, una condizione che sta avendo un forte impatto sulla sua vita. Si tratta dell’”anticamera del diabete”, condizione di cui non soffre ancora ma ha dovuto effettuare alcuni esami che a quanto pare non sono andati benissimo.