Valentina Ferragni sta vivendo un periodo molto delicato per via di alcune problematiche legate alla sua salute. L’influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, è tornata a parlare proprio in queste ore di un disagio che da tempo la affligge e per il quale solo recentemente sarebbe riuscita a trovare una spiegazione.

Valentina Ferragni e la lunga lotta contro i leoni da testiera

La più giovane delle sorelle Ferragni sta affrontando un periodo tutt’altro che semplice. Recenti esami hanno fatto luce su una patologia responsabile di molti disagi, a cui la ragazza si trova da tempo a dover fare fronte.

Valentina dimostra da mesi di saper rispondere a tono a chiunque le rivolga critiche e talvolta la sua apparente pacatezza è stata davvero sorprendente. “So che non posso piacere a tutti” commentava più di un anno fa la giovane, lanciando poi un messaggio di body-positivity a tutti i suoi follower. “Non ti devi sentire meno bella o meno brava se non sei uguale agli standard imposti dalla società”.

Poco più di un mese fa, Valentina si era poi vista costretta a smentire le voci di chi, notando in lei un leggero cambiamento fisico, le chiedeva insistentemente notizie su una sua presunta gravidanza.

Sempre con il sorriso, la ragazza aveva stupito tutti con alcune dichiarazioni sul suo preoccupante stato di salute. “Questa condizione che mi è stata trovata che si chiama insulino resistenza. Me lo ha diagnosticato la mia dottoressa. Viene definito l‘anticamera del diabete, io non ho il diabete a oggi”.

L’esito delle recenti analisi: “Vorrei raccontare il mio problema”

Approfittando di un attimo di calma nei giorni della festività pasquali, Valentina ha deciso di riprendere il discorso lasciato in sospeso qualche settimana prima, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. “Purtroppo le analisi non sono andate bene– ha iniziato la giovane parlando fra le sue stories via Instagram– vorrei raccontare il mio problema”.

La scelta di condividere con chi la segue le notizie sulla sua salute ha un motivo ben preciso e la Ferragni non lo nasconde: “Secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla, perché è molto difficile da ‘diagnosticare’!”.

Solo una serie di attenti esami e la professionalità della dottoressa che da tempo segue la ragazza infatti avrebbero portato all’individuazione della patologia: “La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito”.

Senza troppi giri di parole, Valentina ha deciso inoltre di citare nuovamente il problema che la affligge: “Si chiama insulino resistenza”.

Non volendo forse preoccupare ulteriormente i fan più sensibili, l’influencer ha deciso di rimandare a un altro momento la spiegazione dettagliata della sua problematica, dimostrandosi però speranzosa per gli sviluppi futuri. “Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un’altra vita” ha infatti concluso.

Valentina Ferragni e l’alimentazione

Valentina spiega che anche agendo sull’alimentazione è possibile contrastare questa patologia.

Per includere i fan nella sua esperienza e forse per rendere meno spiacevole il consumo di alcuni cibi da lei meno graditi, in queste ore la Ferragni ha condiviso immagini e video dei suoi pasti. Come da lei spiegato, i cibi selezionato sono i più indicati per la sua situazione.

Niente carbonara per lei nel Carbonara Day: ieri infatti Valentina ha mangiato insalata, avocado e gamberetti. “Ragazze per fortuna i piatti sono davvero gustosi e variano tantissimo ogni giorno” ha rassicurato la giovane donna. “Calamari alla griglia con olio e limone e 10 asparagi conditi con prezzemolo”è stata invece la cena della ragazza, che ha spiegato come questo tipo di pesce sia adatto alle sue esigenze.

La Ferragni ha spiegato di essere seguita da una dottoressa che ha creato per lei un personale regime alimentare: “Secondo le mie necessità”.