Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara e anche lei influencer da milioni di follower su Instagram. La 28enne proprio sul social ha recentemente raccontato di soffrire di insulino-resistenza, una condizione che sta avendo un forte impatto sulla sua vita. Valentina Ferragni in una Storia su Instagram è tornata sull’argomento, mostrando alcune imperfezioni dovuti alle cure ormonali, che sta accettando come parte di lei e lanciando un messaggio di body positivity.

Valentina Ferragni parla della sua malattia su Instagram

Valentina Ferragni su Instagram condivide con i suoi 3,8 milioni di follower come sta vivendo la sua insulino-resistenza, di cui ha rivelato di soffrire lo scorso aprile.

“Ho smesso la pillola da circa un mesetto per rifare le analisi del sangue e vedere come sono messi i miei ormoni (visto che ho problemi ormonali devo capire come sono messi ora) e mi sto riempiendo di brufoli sul mento (anche dall’altra parte del viso)“, confessa l’influencer.

“Certi giorni la malattia si fa sentire”

L’influencer si dice consapevole che “i brufoli sono causati dagli ormoni e probabilmente è complice anche la mascherina che non fa respirare la pelle“. Valentina Ferragni affronta comunque queste conseguenze cercando di mantenere una certa positività sul suo aspetto, come fatto anche in passato.

“Anche se ci sono giorni in cui non vedo miglioramenti nel mio corpo e la mia problematica, l’insulino-resistenza si fa sentire, sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi“, scrive, “anche se sono piccoli e possono essere insignificanti, sono sempre in avanti e mai indietro“.

Di cosa soffre la sorella di Chiara Ferragni

Valentina Ferragni ha raccontato di aver scoperto lo scorso aprile di soffrire di insulino-resistenza, una condizione che determina che le cellule dell’organismo siano meno sensibili all’insulina.

Questo disturbo può determinare in alcuni casi l’insorgere del diabete, per l’incapacità dell’organismo di assorbire correttamente il glucosio.

Il trattamento a cui devono sottoporsi i soggetti che scoprono di avere l’insulino-resistenza comprende molta attività fisica e dieta per dimagrire, la strada che sta seguendo anche Valentina Ferragni. La sorella minore di Chiara Ferragni ha iniziato recentemente a ballare e ha modificato le sue abitudini alimentari.

