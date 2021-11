A Uomini e Donne uno storico ritorno: il cavaliere Giorgio Manetti pronto a tornare per una Dama

Programmi TV

Giorgio Manetti è stato uno dei corteggiatori più noti del trono Over della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Un uomo galante dai modi di altri tempi che aveva conquistato il pubblico e soprattutto Gemma Galgani, la dama torinese che aveva proprio perso la testa per lui per l’affascinante toscano. Sembra che l’uomo, tornato recentemente single, abbia tutte le intenzioni di tornare in pista nello studio che lo ha fatto conoscere agli italiani, questa volta per mettersi in gioco e conquistare una nuova signora che popola il parterre femminile. Chissà come la prenderà Gemma, da sempre legata a lui e mai riuscita a voltare pagina definitivamente.

A Uomini e Donne torna Giorgio Manetti: la bomba

Il pubblico del dating show più famoso d’Italia di certo si ricorderà di Giorgio Manetti, affascinante corteggiatore del Trono Over noto ai più con l’appellativo de Il Gabbiano. Un uomo cortese, galante e mai sopra le righe che pare essere pronto ad effettuare un volo di ritorno per atterrare nuovamente al centro dello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

In tanti lo ricorderanno per la lunga e tribolata conoscenza con Gemma Galgani, il volto più longevo del parterre femminile, che rimase letteralmente folgorata dai suoi modi gentili e dal suo grande fascino.

Stando alla bomba lanciata dalla copertina di Nuovo Tv, il periodico diretto da Riccardo Signoretti, pare proprio che il Manetti sia pronto a tornare in studio. Dopo aver archiviato la sua ultima relazione qualche mese addietro, il Gabbiano pare abbia puntato una nuova dama che lo stuzzica e non poco.

Dalle pagine del periodico scopriamo infatti che la donna che ha suscitato in lui questo grande interesse sia Isabella Ricci, tanto da farlo smuovere al punto di tornare sul luogo del delitto per cercare di ripartire.

Chissà come la prendere la sua storica ammiratrice Gemma, di certo lo scopriremo nelle nuove puntate di Uomini e Donne.